طريقة إعداد وتحضيرمكرونة بالخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- معكرونة : عبوة (النوع المفضل)

- الباذنجان : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم ناعم)

- صلصة باستا جاهزة : 2 كوب

- الفطر : كوب (طازج / مفروم شرائح)

- طماطم : 1 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للزينة) طريقة التحضير

1. اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة واغسليها بماء بارد وصفيها واتركيها جانباً. 2. سخني زيت الزيتون في قدر واسع على نار متوسطة. 3. أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى. 4. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين. 5. أضيفي الباذنجان والفلفل الأخضر والفطر وقلبي بحرص لمدة 7 دقائق حتى تطرى الخضار. 6. أضيفي الطماطم المقطعة وصوص الباستا الجاهز وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة. 7. أضيفي المكرونة المسلوقة وحركي حتى تتمازج مع الخليط واتركيها على النار لمدة 5 دقائق. 8. قدميها ساخنة مع رشة بقدونس مفروم إلى جانب اللحم أو الدجاج أو السلطة حسب الرغبة.

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