طريقة إعداد وتحضير فتة شاورما دجاج

المقادير

- الخبز العربي : رغيف (مقطع مكعبات ومقلي)

- مرق دجاج : كوب

- صدر الدجاج : 6 صدور (حجم كبير مقطعة معكبات)

- عصير البرتقال : 1 حبة

- عصير الليمون : 1 حبة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- لبن زبادي : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل ابيض : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- بهارات الشاورما : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (بودرة)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطعة شرائح (لخليط الخضار))

- الفليفلة الصفراء : 1 حبة (مقطعة شرائح (لخليط الخضار))

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (حار ومفروم (لخليط الخضار))

- لبن زبادي : كوبان (لخليط اللبن)

- الماء : نصف كوب (لخليط اللبن)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (لخليط اللبن)

- الثوم : فصّان (مهروس (لخليط اللبن))

- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم (لخليط اللبن))

- الطحينية : ملعقتان كبيرتان ((لخليط اللبن))

- أرز بسمتي : كوبان (مغسول ومنقوع نصف ساعة)

- الماء : 4 اكواب (مغلي)

- السمنة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- البقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم (للتزيين))

- صنوبر : ملعقة كبيرة ((للتزيين))

طريقة التحضير

1. يوضع الدجاج في وعاء عميق ويتبل بجميع مقادير التتبيلة، ويخلط جيدا ثم يغلف بكيس نايلون ويوضع في الثلاجة لساعتين على الأقل.

2. نجهز خليط اللبن بدمج المقادير ثم يترك في وعاء في الثلاجة لحين الاستعمال.

3. يوضع الأرز مع السمنة في قدر على النار ويوضع الملح والكركم ويحرك جيدا ثم يوضع الماء المغلي والصويا صوص ويترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج الرز.

4. نضع في مقلاة عميقة مقدار ثلث كوب من الزيت حتى يحمى ثم يوضع عليه خليط الدجاج ويقلب بالزيت حتى يجف ماء الدجاج ثم يوضع 1/4 كوب من مرق الدجاج وخليط الخضار ويتبل بقليل من الملح والفلفل الأسود. ويترك حتى ينضج ثم يوضع على الخليط مقدار 2 ملعقة كبيرة من خليط اللبن ويحرك ثم يرفع الدجاج من على النار.

5. للتقديم نضع في طبق عميق ثلاث أرباع كمية الخبز المقلي ثم يسقى الخبز بباقي مرق الدجاج ويرش بملعقتان من خليط اللبن ثم تفرد طبقة ثانية من الأرز ثم الطبقة الثالثة باقي خليط اللبن والطبقة الأخيرة يوزع عليها شاورما الدجاج.

6. تزين بالبقدونس المفروم والصنوبر المقلي.