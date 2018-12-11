طريقة إعداد وتحضير الشاورما المنزلية

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- صدر الدجاج : 9 حبات (مخلي من العظم / مقطع)
- الكمون : ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة
- الكركم : ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة
- بودرة البصل : ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة
- بابريكا : ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة
- القرنفل : نصف ملعقة كبيرة
- فلفل حريف : رشّة
- ملح : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 5 ملاعق كبيرة
- زيت الزيتون : تلت كوب
طريقة التحضير
1. في وعاء متوسط الحجم، ضعي كل من زيت الزيتون، عصير الليمون الحامض والملح.
2. نكهي بالكمون، الكركم، بودرة البصل، القرنفل والفلفل الحريف.
3. اخلطي المكونات جيداً حتى يتشكل خليط متجانس القوام.
4. أضيفي الدجاج المقطع، قلبي المكونات لتتجانس ثم غلفي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لحوالي 4 ساعات على الأقل حتى ينتقع الدجاج.
5. وزعي الدجاج في صينية فرن، أدخليها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 30 دقيقة.
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