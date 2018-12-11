طبقات بسكويت مع بودينغ الشوكولاتة بالموز

المقادير

- كريمة : كوبان (سائلة)

- الشوكولاتة : كوب (مفرومة)

- سكر البودرة : ملعقتان كبيرتان

- بسكويت دايجستف : 26 حبة

- الموز : 3 حبات (مقطع شرائح رفيعة جدا)

- الموز : 1 حبة (مقطع شرائح / للزينة)

طريقة التحضير

1. ضعي الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان.

2. أزيلي القدر عن النار و أضيفي الشوكولاتة المفرومة وحركي حتى تذوب.

3. اتركيها خمس دقائق ثم أضيفي السكر البودرة وحركي واتركيها لتبرد في حرارة الغرفة.

4. صفي طبقة من بسكويت الدايجستف في طبق بايركس، وأضيفي نصف كمية الشوكولاتة ثم الموز المقطع شرائح رفيعة.

5. ضعي طبقة أخرى من البسكويت وباقي كمية الشوكولاتة ثم ضعي الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

6. قبل التقديم زيني وجه الطبق بشرائح الموز و قدميه.