طريقة إعداد وتحضير بودينغ الشوكولاتة الداكنة

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- السكر البني : ربع كوب

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : كوب

- كريمة : كوب (سائلة)

- صفار البيض : 2 حبة

- الشوكولا السوداء : كوب (داكنة / مفرومة)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- كريمة الخفق : 2 كوب (مخفوقة / للتزيين)

طريقة التحضير 1. اخفقي السكر البني مع النشا والكاكاو البودرة والملح في قدر جيداً حتى تتمازج المكونات. 2. أضيفي الحليب والكريمة وصفار البيض وضعي القدر على نار متوسطة مع استمرار الخفق حتى يبدأ المزيج بالغليان ويصبح كثيفاً. 3. ارفعي القدر عن النار وأضيفي الشوكولاتة المفرومة والفانيلا وقلبي حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح ناعماً. 4. ضعي القدر في طبق عميق مملوء بماء مثلج حتى يبرد الخليط. 5. وزعي الخليط في أكواب أو أطباق صغيرة للتقديم واحفظيه في الثلاجة لحين التقديم. 6. عند التقديم زيني وجه الأطباق بالكريمة وقدميها باردة.

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