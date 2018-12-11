هل الفيتامينات الملونة والمحلاة مكمل غذائي جيد لطفلك؟

إذا كنتِ ترغبين في تحسين صحة طفلكِ فعليكِ التوقف عن شراء الفيتامينات الصمغية المحلاة له، حيث أكدت الدكتورة مريم النويمي، استشارية الأطفال حديثي الولادة والاستشارية الدولية في الرضاعة الطبيعية، أن الفيتامينات والمغذيات ضرورية لنمو وتطور الأطفال، ما عدا الفيتامينات التي يتم إنشاؤها مع الأصباغ الاصطناعية، وشراب الذرة عالي الفركتوز والمغموس فيه بلورات السكر.

وقالت الدكتورة مريم: "يمكن للفيتامينات الصمغية، أن تكون ضارة لنمو وتطور الأطفال على الرغم من أن العبوة التي تحتويها، كُتِبَ عليها أنها صحية، إذ تزيد من معدل تسوس الأسنان، ومعدل السكر لدى الطفل".

مشيرةً إلى أن أول بديل للفيتامينات الصمغية، هو عدم تناولها على الإطلاق، والحصول على المواد المغذية من الأطعمة الكاملة.

وأضافت "هناك اعتقاد شائع، أن الفيتامينات المتعددة، هي الحل لوجود أجسام صحية ومتنامية، وهو اعتقاد خاطئ، والأفضل اعتماد نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة لتزويد الجسم بالمغذيات التي يحتاج إليها ليعمل بشكل أفضل".

وتابعت الدكتورة مريم "إذا نظرنا إلى الملصق، فسنكتشف أن الفيتامينات الصمغية المحلاة هي الغالبة، مع كمية ضئيلة من المواد الغذائية مثل فيتامين A ،B ، C، D، والكالسيوم، ويمكن العثور على جميع هذه العناصر الغذائية بسهولة في الأطعمة الحقيقية، مثل الفراولة، والجزر، والبيض، والزبادي، إضافة إلى أن هذه الأطعمة تقدم أيضاً البروتين، والألياف، والدهون الصحية الضرورية لجسم الإنسان التي لا توجد في حبوب الفيتامينات".

واختتمت الدكتورة مريم حديثها بالقول: "إذا شعرتِ أن نظام طفلكِ الغذائي ليس كافياً، فهناك البديل الثاني: الفيتامينات القابلة للمضغ، أو الشرب، كونها تذوب بسهولة، وتغسل بسرعة، ولا تسبِب تسوس الأسنان، وتعطي طفلكِ مغذيات يومية، وجيدة من حيث المذاق، ولا تعرضه إلى سكريات عالية".