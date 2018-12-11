شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لطب الأسنان دعم السياحة العلاجية بمصر؟ الدكتور أحمد القفاص يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه الدولة بكل مؤسساتها الآن إلى تنشيط السياحة بشكل عام والسياحة العلاجية بشكل خاص، والتى تساهم فى عودة ريادة مصر بملف السياحة العلاجية فى الشرق الأوسط والعالم، وإعادة وضعها على خريطة السياحة العلاجية العالمية، إضافة إلى زيادة الدخل القومى، وتبادل الخبرات في مجال السياحة وبيوت الخبرة العالمية.

دور طب وتجميل الأسنان فى تنشيط السياحة العلاجية

ومن بين التخصصات الطبية المتعددة يلعب تخصص طب وتجميل الأسنان، دورًا كبيرًا فى تنشيط السياحية العلاجية، وهو ما يؤكده الدكتور أحمد القفاص، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، قائلاً:"قديما أو قبل سنوات قليلة من الآن كان هناك اعتقاد سائد بأن السياحة العلاجية فى مصر تراجعت بشكل كبير ولكن مع وجود أطباء مدربين واستخدام تكنولوجيا وتقنيات حديثة فى المجالات الطبية المختلفة لاسيما طب الأسنان، يمكننا القول إن مصر تستطيع الآن أن تعود وبقوة لموقعها الرئيسى على خريطة السياحة العلاجية العالمية".

دور مصر الريادى فى دعم السياحة العلاجية من خلال طب وتجميل الأسنان

وأوضح الدكتور أحمد القفاص، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه فيما يتعلق بتخصصه فى طب وتجميل الأسنان، يمكنه أن يؤكد أن مصر أصبحت الآن لها دورًا رياديًا فى السياحة العلاجية، لاسيما فى التقنية الحديثة لتجميل الأسنان وهى الـ 3n Veneers، تلك التقنية الألمانية التى تعد أحدث صيحات تجميل الأسنان فى العالم.



إنفوجراف الدكتور أحمد القفاص يوضح الدور الريادى لمصر فى السياحة العلاجية

تقنية جديدة لتجميل الأسنان بشكل حصرى فى مصر

وأكد القفاص، أنه حصل مؤخرًا على توكيل وتصريح حصرى من شركة 3N العالمية لاستخدام تقنية الـ 3n Veneers فى عيادته بشكل حصرى فى مصر، بعد أن حصل عليها الدكتور الدكتور مجد ناجى، طبيب الأسنان الشهير فى الإمارات، قائلاً:"بهذه الاتفاقية أسعى للوصول بمصر إلى مستوى منافس للدول العربية ودول الشرق الأوسط فى جذب السياحة العلاجية فى مجال الأسنان".

إقبال كبير على تقنية 3n Veneers لتجميل الأسنان

وأضاف القفاص، أن هناك إقبالا كبيرا على تقنية الـ 3n Veneers، خاصة بعد أن أثبتت جدارتها ونجاحها فى دولة الإمارات، وبالتالى يمكن لهذه التقنية الحديثة أن تكون عامل جذب قوى للسياحية العلاجية فى مصر، وهى عبارة عن تجميل للأسنان من خلال عدسات لاصقه يتم تثبيتها على سطح الأسنان، وأهم ما يميزها عن التقنيات الأخرى أنه يتم تركيبها دون الحاجة إلى برد أو حفر الأسنان، وبالتالى لا يشعر المريض بأى آلام، مشيرًا إلى أنها لا تستغرق أكثر من جلستين، ويمكنها أن تستمر مع الإنسان لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وتابع الدكتور أحمد القفاص، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان: "أهم ما يميز مصر فى السياحة العلاجية، عن باقى الدول هو أن مصر جوها معتدل جدا طوال العام، كما أن أسعار الخدمات الطبية المقدمة فى مصر أرخص بكثير مقارنة بدول كثيرة فمثلا تجميل الأسنان بتقنية الـ 3n Veneers أرخص من دول كثيرة بما يقارب 40%، بالإضافة إلى وجود أطباء أكفاء وعلى أعلى مستوى من الخبرة والتدريب"



إنفوجراف الدكتور أحمد القفاص يوضح دور 3n veneers فى دعم السياحة العلاجية

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