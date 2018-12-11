انت الان تتابع موضوع ما هو سبب نزول صفائح الدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

نزول صفائح الدم هي الحالة التي يعاني فيها المريض من قلة الصفائح الدموية في الدم، حيث يكون عدد الصفائح الدموية أقل من مئة وخمسون ألف صفيحة في كل ميكرو ليتر من الدم، وفي هذه الحالة إذا تعرض شخص للنزيف فلن يكون عدد الصفائح الدموية كافي من أجل عمل تخثر للدم لإيقاف نزيفه.

فائدة صفائح الدم

الدم عبارة عن بلازما كوسط يسبح فيه مجموعة من العناصر وهي كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء وصفائح الدم، وهذه الصفائح الدموية تكون وظيفتها التجمع معا عند تعرض الشخص لجرح ما، فتعمل على تخثر الدم في مكان الجرح، وبالتالي تساعد في إيقاف النزيف وإلتئام الجرح.

أسباب الإصابة بنزول صفائح الدم

1- تضخم الطحال

الطحال هو العضو المسؤل عن تخليص الدم من أي مكونات ضارة، حيث يعمل على فلترة الدم من أي مواد لا يرغب فيها الجسم، وبالتالي يساعد في حماية الجسم من الكثير من الأمراض، وعندما يحدث تضخم في الطحال بشكل كبير، يتجمع فيه نسبة كبيرة من الصفائح الدموية، وبالتالي يصاب الشخص بنزول صفائح الدم.

2- قلة إنتاج الجسم للصفائح الدموية

النخاع الموجود في العظام هو المسؤل عن إنتاج صفائح الدم، وإذا قلت نسبة إنتاج النخاع للصفائح الدموية يصاب الشخص بنزول الصفائح الدموية، ويكون السبب في قلة إنتاج الجسم لصفائح الدم واحد من العوامل التالية:

– إدمان المشروبات الكحولية.

– التعرض للعلاج بالمواد الكيميائية.

– الإصابة بفقر الدم.

– تعرض الشخص للإصابة بـ سرطان الدم.

– الإصابة بـ إلتهاب الكبد الفيروسي.

3- تكسر الصفائح الدموية بنسبة أكبر من إنتاجه.

في بعض الحالات يحدث فيها تكسر لصفائح الدم بنسبة أكبر من إنتاج نخاع العظام لهذه الصفائح، وبالتالي يحدث نزول لصفائح الدم، ومن هذه الحالات:

– السيدة الحامل عرضة لقلة الصفائح الدموية في الدم، ولكن بعد الولادة تتحسن الحالة وتعود الأمور لطبيعتها.

– الإصابة بأمراض المناعة من أسباب نزول الصفائح الدموية، حيث ينشط جهاز المناع ويبدأ في مهاجمة الأجسام الغريبة، ويهاجم الصفائح الدموية ويكسرها عن طريق الخطأ.

– الإصابة بعدوى بكترية في الدم وتسمى بتجرثم الدم.

– تناول بعض الأدوية التي تتسبب في تنشيط الجهاز المناعي، وبالتالي يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الصفائح الدموية، مثل أدوية المضاد الحيوي التي تحتوي على السلفا والأدوية التي تحتوي على مادة الهيبارين.

أعراض الإصابة بنزول الصفائح الدموية

يوجد العديد من الأعراض التي تشير لإصابة الشخص بنزول في الصفائح الدموية، ومنها:

– سهولة الإصابة بالكدمات وظهورها كبقع حمراء على الجسم.

– عند التعرض لجرح بسيط يحدث نزيف أكبر بكثير من الجرح، ولا يتوقف الدم بسهولة.

– التعرض المستمر للنزيف من اللثة والأسنان والأنف وبدون سبب واضح.

– قد يصاب المريض بخثار وريدي عميق.

– لا يحدث تخثر للدم ولا يتوقف النزيف.

– الإصابة بـ اليرقان.

– وجود بقع في الجلد حمراء ناتجة عن الإصابة بنزيف في سطح الجلد.

تشخيص الإصابة بنزول صفائح الدم

لتشخيص هذه الحالة المرضية لابد من إجراء بعض الفحوصات المعملية، كما يقوم الطبيب المعالج بسؤال المريض في البداية عن حالته الصحية وتاريخ العائلة في الإصابة بالأمراض، حيث أنه يعد مرض وراثي، كما يسأل الطبيب المريض عن أنواع الأدوية التي يتناولها، فقد يكون أحدها السبب في حالته، وللتشخيص النهائي لابد من عمل بعض الفحوصات وهي:

– عمل فحوصات لنخاع العظام.

– أخذ عينة من نخاع العظام وتحليلها.

– عمل تحليل صورة دم كاملة.

– عمل فحوصات مجهرية لعينة من الدم من أجل معرفة عدد الصفائح الدموية.