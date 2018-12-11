شكرا لقرائتكم خبر عن الكلمات المتقاطعة لا تُنجي من الخرف في الشيخوخة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن ممارسة نشاط الكلمات المتقاطعة أو الألغاز مثل لعبة سودوكو طوال حياتك لا يبطئ من الخرف في سن الشيخوخة لكنه يجعل المخ أكثر حدة.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوضح الباحثون أن هناك العديد من الدراسات تقول إن الأشخاص الذين لديهم وظائف معقدة أو يحلون ألغازاً فكرية محميون ضد التدهور العقلي، لكن أظهرت الدراسة الجديدة أن تشغيل الدماغ على مدى العمر يبطئ السرعة التي يتدهور بها الدماغ في سن الشيخوخة لكن لا يحمي من الخرف.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام فريق البحث بتجنيد 498 شخصاً في عمر 64 عاماً وتم تتبعهم على مدى الـ15 عاماً التالية، ورصد قدراتهم الذهنية طوال هذه الفترة.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين مارسوا أنشطة تحفيزية فكرياً على أساس منتظم لديهم قدرة ذهنية أعلى في بداية الدراسة، ولكن لم يكن هناك فرق في مستوى الخرف خلال السنوات الـ15 التالية.

وقال العلماء: “تشير هذه النتائج إلى أن حل ألعاب الألغاز واستخدام الدماغ بانتظام من أجل المهام المعقدة يخلق عدداً أكبر من الروابط بين خلايا الدماغ، ولكن الخرف لا يمكن وقفه”.