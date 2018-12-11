طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم بالريحان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الطماطم الكرزية : 250 غراماً (حمراء)

- الطماطم الكرزية : 250 غراماً (صفراء)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- ريحان : ربع كوب (طازج مفروم)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. قطعي الطماطم أنصاف وضعيها في طبق عميق. 2. أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس للطماطم وحركي حتى تمتزج. 3. أضيفي الريحان والكزبرة والكمون و الملح و قلبي. 4. اتركي الطبق لمدة 15 دقيقة ثم قدميه.

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