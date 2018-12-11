طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم بالنعنع

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طماطم : 4 حبات (مفرومة مكعبات كبيرة)

- النعناع : ربع كوب (طازج ومفروم)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة طريقة التحضير

1. اخلطي الطماطم مع النعنع والبصل المفروم في وعاء. 2. اخلطي الخل مع عصير الليمون وزيت الزيتون والملح وصبي المزيج فوق السلطة وقدميها فوراً.

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