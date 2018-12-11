طريقة إعداد وتحضير سلطة الفاصوليا والجبن الزرقاء

المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الفاصولياء : 1 كيلو (حبات، المسلوقة والمصفّاة)

- البصل الأخضر : 2 حبة (مفروم ناعم)

- بندورة : 200 غم (مقطّعة إلى شرحات)

- جبنة الغُرغونزلة : 150 غراماً (وهي جبنة زرقاء إيطالية الأصل، مقطّعة إلى مكعّبات)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الحبق : بضع أوراق

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (البكر، مقادير الصلصة)

- الثوم : فص (المدقوق، مقادير الصلصة)

- عصير الليمون : 1 حبة (الحامض، مقادير الصلصة)

- قبار : 3 ملاعق كبيرة (مفروم، مقادير الصلصة)

- أنشوفة : 6 شرائح (مفرومة، مقادير الصلصة)

- الزيتون : 25 غراماً (منزوع النوى، مقادير الصلصة)

- البقدونس : قليل (مفروم، مقادير الصلصة)

- ملح : حسب الرغبة (مقادير الصلصة)

- فلفل أسود : حسب الرغبة (مقادير الصلصة)

طريقة التحضير

1. لإعداد الصلصة: يضرب كلّ من الثوم وعصير الليمون الحامض والقبّار والأنشوفة في الخلاط الكهربائي لمدّة 10 ثوانٍ. ثم، يضاف الزيتون وزيت الزيتون والبقدونس، مع الاستمرار بالخلط. ينثر الملح والفلفل.

2. تضاف حبّات الفاصولياء إلى الصلصة، وذلك حتى تغطّيها، ثم يضاف البصل والبندورة والجبنة. تخلط هذه المكوّنات جيّداً، ثم ينثر الملح والفلفل الأسود.

3. توزّع هذه السلطة على وعائين للتقديم، وتبعثر أوراق الحبق بينهما.