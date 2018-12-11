طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم مع الفاصوليا البيضاء والريحان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفاصولياء البيضاء : علبتين (مغسولة ومصفاة)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة أنصاف صغيرة)

- ريحان : نصف كوب (طازج / مفروم خشن)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس) طريقة التحضير

1. اخلطي الفاصوليا مع الطماطم والريحان المفروم في طبق. 2. اخلطي زيت الزيتون مع الملح والثوم المهروس وصبي المزيج فوق الخضار. 3. قلبي المزيج حتى تتجانس المكونات وقدميها فوراً.

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