طريقة إعداد وتحضير أصابع الدجاج مع غموس الخردل

المقادير

- كورن فليكس : 100 غراماً (رقائق الذرة)

- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطّع إلى أصابع رفيعة)

- دقيق : ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة (مفقوس)

- القشدة : 3 ملاعق كبيرة (طريّة / كريم فريش)

- المايونيز : ملعقتان كبيرتان

- الخردل : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. تُبطّن صينيّة الفرن بورق الخبز. ويُحمّى الفرن، على حرارة 200 درجة مئوية.

2. في طبق، تُكسّر رقائق الذرة (كورن فليكس)، باليدين.

3. تُلتّ شرائط الدجاج بالدقيق، ثم تُغمّس بالبيض، وأخيرًا بالـ"كورن فليكس".

4. توزّع شرائط الدجاج على صينيّة الفرن، وتُطهى على حرارة 200 درجة مئوية، ما بين 15 و20 دقيقة، وذلك حتى ملاحظة نضوجها الكلّي (من الداخل أيضًا).

5. لإعداد الغموس: تُخلط كلّ مكوّنات الغموس معًا، بالشوكة، وذلك حتى يتشكّل خليط متجانس.