طريقة إعداد وتحضير تندر دجاج مشوي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع أصابع)

- لبن : نصف كوب

- كورن فليكس : نصف كوب (مكسر)

- بقسماط : ربع كوب (كعك مطحون)

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 400 درجة. 2. في وعاء متوسط اخلطي الدجاج مع اللبن. 3. غطي المزيج وأدخليه الثلاجة لمدة 30 دقيقة. 4. اخلطي الكورن فليكس والبقسماط وبودرة الثوم والأوريغانو والفلفل الأسود في وعاء أو كيس بلاستيكي. 5. أزيلي الدجاج من اللبن وغطيه بخليط الكورن فليكس. 6. ضعي الدجاج في صينية الفرن على ورق زبدة و أدخليه الفرن لمدة 10 دقائق مع التقليب حتى تتحمر و تنضج. 7. قدميها ساخنة إلى جانب نوع الصلصة المفضل.

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