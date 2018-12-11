طريقة إعداد وتحضيرصدر دجاج مشوي مع خضار الربيع

المقادير

- الجزر : 100 gr (مطبوخ و مقطع)

- الهليون : 50 gr (الأخضر)

- البصل : 100 gr (صغير الحجم)

- الفطر : 50 gr

- طماطم : 30 gr (صغيرة الحجم)

- البطاطس : 250 gr (مهروسة)

- الثوم : 10 gr (القصبي)

- كريمة الطبخ : 75 ml

- زيت الذرة : 75 gr

- زبدة مملحة : 75 gr

- مرق العجل : 30 ml

- الفلفل : رشّة (حسب الرغبة)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- لحم العجل : 30 gr (المقدد)

- الدجاج : 2 صدر

طريقة التحضير

1. نستخدم قلاية ذات قاعدة صلبة وتسخن جيدا ثم نضع فيها 50 ملل من زيت الذرة.

2. نقوم بتتبيل صدور الدجاج بالملح والفلفل ونضع الدجاج في المقلاة بدءً بجهة الجلد.

3. نتركها حتى تحمر ويصبح الجلد مقرمش ونقوم بقلبها على الجهة الثانية لمدة دقيقتين.

4. ندخل الدجاج الى الفرن لمدة 8 دقائق ومدة الطبخ تعتمد على حجم صدر الدجاج.

5. لتحضير البطاطس المهروسة: نقوم أولا بتقشير البطاطس ونضعها في إناء به ماء وملح توضع على نار هادئة حتى تصبح لينة، نزيل البطاطس من الماء ثم نقوم بخلطها مع الكريمة والزبدة حتى تصبح ناعمة بعدها نضيف الثوم القصبي والملح والفلفل.

6. المرحلة الثانية نقوم بوضع إناء على النار ونضيف الزيت المتبقي والخضار، ونتركها لبعض الوقت على نار هادئة ثم نضيف للخضار ما تبقى من الزبدة ثم الملح والفلفل.

7. نخرج الدجاج من الفرن ونتأكد من استوائه.

8. لتحضير طبق التقديم النهائي: نضع لحم العجل المقدد فوق البطاطس المهروسة في جانب الصحن والخضار في مقدمته والدجاج فوق الخضار ويقدم مباشرة.