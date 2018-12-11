طريقة إعداد وتحضيرفتة دجاج مع شرائح الباذنجان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 300 gr (مسلوق)

- الباذنجان : 100 gr (شرائح مشوية)

- حمص : 50 gr (مسلوق)

- الأرز : 200 gr

- صنوبر : 50 gr

- زبادي : 20 gr

- الطحينية : 25 gr

- البهار الأسود : رشّة (حسب الرغبة)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- الزبدة : 20 gr طريقة التحضير

1- في وعاء، يمزج كلّ من الزبادي والطحينة والملح والبهار الأسود. 2- يوضع الأرز المطبوخ في القالب، تضاف شرائح الباذنجان المشوية والحمص المسلوق. 3- تسكب هذه المكوّنات في طبق التقديم، ويوضع الدجاج على الوجه، ثم يصبّ الزبادي. ويزيّن هذا الطبق بالصنوبر المقلي.

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