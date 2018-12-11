طريقة إعداد وتحضير فتة شيش طاووق

المقادير

- صدر الدجاج : نصف كيلو (مخلية ومقطعة مكعبات، للشيش طاووق)

- زبادي : ملعقتان كبيرتان (للشيش طاووق)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (للشيش طاووق)

- الماسترد : ملعقة كبيرة (للشيش طاووق)

- الخل : ملعقة كبيرة (للشيش طاووق)

- عصير الليمون : 1 حبة (للشيش طاووق)

- البصل : 1 حبة (مفروم، للشيش طاووق)

- طماطم : 1 حبة (مبروشة، للشيش طاووق)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للشيش طاووق)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (للشيش طاووق)

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة (للشيش طاووق)

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة (للشيش طاووق)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة (للشيش طاووق)

- الزعتر : نصف ملعقة صغيرة (للشيش طاووق)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (للشيش طاووق)

- بهار دجاج : نصف ملعقة صغيرة (للشيش طاووق)

- بندورة : 2 حبة (مقطعة مكعبات كبيرة، للشيش طاووق)

- البصل : 1 حبة (مقطع مكعبات، للشيش طاووق)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع مكعبات، للشيش طاووق)

- الأرز المصريّ : كوبان

- مرق دجاج : كوبان ونصف (أو ماء، للأرز)

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة (للأرز)

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة (للأرز)

- زيت الذرة : ملعقتان صغيرتان (أو عباد الشمس، للأرز)

- ملح : حسب الرغبة (للأرز)

- زبادي : كوب ونصف (لصوص الزبادي)

- الثوم : فصّان (مفروم ناعم، لصوص الزبادي)

- المايونيز : ملعقتان كبيرتان (لصوص الزبادي)

- ملح : حسب الرغبة (لصوص الزبادي)

- الخبز : 3 أرغفة (مقطع مكعبات ومقلي، للتقديم)

- مرق دجاج : كوب (ساخن، للتقديم)

- لوز : حسب الرغبة (محمص، للتزيين)

- البقدونس : قليل (للتزيين)

طريقة التحضير

1. لعمل الشيش طاووق :اخلطى كل مكونات التتبيله ثم ضيفي لها قطع الدجاج وقلبيهم جيداً ثم غطيهم وضعيهم بالثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين ويفضل من قبل بليلة.

2. ضعي قطع الدجاج فى الأعواد الخشبية بالتبادل مع الطماطم والبصل والفلفل.

3. سخني الشواية أو الجريل جيداً و ادهنيها بقليل من الزيت.

4. إشوي أعواد الشيش طاووق حتى تتلون من كل جانب.

5. سخني الفرن جيداً ثم انقلى أعواد الشيش طاووق فى صينية فرن مع ما تبقى من التتبيلة ثم غطيها بورق الفويل واتركيها حتى تجف السوائل وتنضج.

6. لعمل الأرز : قومي بطهي الأرز بالطريقة المعتادة و لا تنسي إضافة الكاري و الكركم لماء الأرز.

7. لعمل صوص الزبادي :اخلطي كل المكونات مع بعضها جيداً واتركيها جانباً.

8. لترتيب الطبق :جهزي طبق تقديم كبير وضعي به مقدار من الخبز المقلي (احتفظي ببعض الخبز للتزيين ثم وزعي المرق عليه، لا تكثري فقط رطبي الخبز حتى يظل مقرمشاً قليلاً.

9. وزعي كل مقدار الأرز فوق الخبز.

10. وزعي صوص الزبادي فوق الأرز، ثم وزعي أعواد الشيش طاووق.

11. زيني حواف الطبق بالخبز المقلي ثم وزعي فوقه البقدونس واللوز المحمص.