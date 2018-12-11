طريقة إعداد وتحضيرحلى السميد المحموس البارد

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- سكر : نصف كوب

- حليب بودرة : كوب

- سميد ناعم : كوب

- حليب مركز محلى : ربع كوب

طريقة التحضير 1. اخلطي السميد والحليب البودرة في مقلاة غير لاصقة على النار وقلبي قليلاً. 2. أضيفي السكر وقلبي المزيج حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبي ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركيها لتبرد تماماً. 3. انقلي الخليط لوعاء وأضيفي القشطة والحليب المكثف المحلى واعجني حتى تتكون عجينة متماسكة. 4. ضعي العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخليها للثلاجة لمدة ساعتين. 5. عند التقديم قطعي الحلى لمربعات أو مستطيلات صغيرة وقدميها باردة.

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