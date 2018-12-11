طريقة إعداد وتحضير شيش طاووق بتتبيلة شهية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أفخاذ الدجاج : 2 كيلو (مخلية ومقطعة مكعبات بدون جلد)

- البصل : 1 حبة

- طماطم : 2 حبة (مقطعة)

- لبن زبادي : علبة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- سماق : ملعقتان كبيرتان

- بهار دجاج : ملعقتان كبيرتان (بهار شوي الدجاج)

- القرفة : ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقتان

- بهار مشكل : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 حبة

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة طريقة التحضير

1. نضع جميع المكونات بالخلاط ونقوم بتقليب الدجاج جيدا داخل هذه المكونات. 2. بعد خلطها بالخلاط الكهربائي نغطيها بنايلون ونتركها 12 ساعة بالتلاجة. 3. عند بدء عملية الشوي على الفحم نشك الأسياخ الخشبية بقطع الدجاج المتبلة نضع بينها قطع فلفل حلو ملون ونتركها حتى تمام النضج.

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