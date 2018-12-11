شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن عمليات تكبير وتصغير الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعانى العديد من السيدات من مشاكل فى حجم الثدى سواء كبر أو صغر حجمه، مما يسبب الضيق والتوتر ويعرضهن للإحراج، وتعتبر عمليات تكبير أو تصغير الثدى هى الحل الذى يلجأن إليه لعلاج المشكلة.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن عمليات تكبير وتصغير الثدى وفقا لما ذكره موقع mayoclinic



تكبير الثدى

س: كيف تتم عملية تكبير الثدى؟

تتكون عملية تكبير الثدي من غلاف سيليكون مملوء بمحلول ملحي (محلول ماء مالح) أو هلام السيليكون، وتحدد المرأة حجمها المرغوب عن طريق تركيب غرسات تجريبية.

س: ما هى أسباب إجراء عملية تكبير الثدى؟

بعض السيدات يلجأن لعمليات تكبير الثدى لأسباب عديدة ومنها:

1:تحسين شكل الثدي فى حالة الشعور أن الثدى صغير أو إذا كان حجم الثديين غير متناسق.

2: لضبط حجم الثدى بعد الحمل.

3: إعادة بناء ثديكِ بعد إجراء جراحة لعلاجه من السرطان أو حالات طبية أخرى.

4:تحسين الصورة الذاتية والثقة بالنفس.



الثدى

س: ما هى عمليات تصغير الثدى؟

هى عملية تستخدم لإزالة الدهون والأنسجة والجلد الزائد من الثديين، قد يكون عن طريق احداث شق جراحى او شفط الدهون وإزالتها.

س: ما هى أسباب إجراء عملية تصغير الثدى؟

يلجأ الكثيرون لإجراء هذه العملية للتخلص من:

1: الألم المزمن فى الظهر والرقبة والكتف بسبب كبر حجم الثدى.

2: الطفح المزمن أو تهيج الجلد تحت الثدي.

3: ألم الأعصاب.

4: صعوبة ارتداء حمالات الصدر والملابس.

5:للمظهر الجمالى.