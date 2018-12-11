شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما يفعله شرب المياه داخل جسمك فى الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الشتاء قد لا تشعر بالعطش الشديد، علي خلاف الطقس الحار الذي تنتبه فيه على الدوام لعطشك وحاجتك للمياه، وحاجة الجسم للترطيب،مما يدفع البعض عن طريق الخطأ لإهمال شرب المياه بشكل منظم خلال فترة الشتاء وأثناء الطقس البارد، وهو ما قد يعرض الجسم للكثير من الأعراض المرضية الخطرة كالجفاف والشعور بأوجاع الجسم وضعف ترطيبه.



المياه 3

ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فإن المياه هامة لجسم الإنسان في أي توقيت، وعلى مدار ساعات اليوم، ولذا لابد أن يحصل جسمك على حوالي 3 لتر من المياه وذلك لفوائدها العظيمة خاصة خلال الشتاء.



مياه

ومن بين هذه المنافع أن يتم ترطيب الجسم فتقل حالة جفاف الجلد الشهيرة خلال الشتاء ولا يتعرض الجلد للتشقق او الجفاف أو الخشونة والقسوة، فضلا عن تحسين الهضم والبعد عن الإمساك اثناء الإخراج، كذلك تقل حالة أوجاع الجسم وتحافظ على الكليتين من المشكلات.