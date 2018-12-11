انت الان تتابع موضوع أين توجد مادة السيروتونين في الطعام والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

مادة السيروتوتين هي المادة التي تعرف باسم هرمون السعادة، وهذا الهرمون يعمل على تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب والشعور بالحزن، ويمكن أن نحصل على هذه المادة من العديد من الأطعمة، وهذا ما سوف نوضحه لكم.

هرمون السيروتوتين

مادة السيروتوتين هي هرمون السعادة كما ذكرنا، وهذا الهرمون يكون من الحمض الأميني تريبتوفان، ويقوم هذا الهرمون بتحسين الحالة المزاجية العامة في الجسم.

يمكن الحصول على مادة السيروتوتين من خلال التعرض لأشعة الشمس، أو من خلال ممارسة التمارين الرياضية، أو النوم لعدد ساعات كافية، أو الحصول عليه من بعض الأطعمة التي تزيد من هرمون السيروتوتين في الجسم.

السيروتوتين في الجسم

السيروتوتين يوجد بشكل خاصة في المخ، وفي الجهاز العصبي، وفي الصفائح الدموية، وفي الخلايا الهضمية، وهذا الهرمون هو ناقل عصبي يقوم بنقل النبضات العصبية كما يعمل على تقليص حجم الأوعية الدموية.

ينظم هرمون السيروتوتين عمل الأمعاء ويساعد في عملية الهضم، كما أنه يعمل على تنظيم عمل عضلات القلب.

آثار نقص هرمون السيروتوتين في الجسم

لو نقص هرمون السيروتوتين عن المعدل الطبيعي تظهر بعض الآثار الجانبية والأعراض على الإنسان مثل:

-وجود اضطرابات مزاجية واضحة.

– زيادة في الوزن بشكل سريع.

– الإصابة بالشعور بالاكتئاب والحزن والقلق والتوتر.

– يؤثر نقص هرمون السيروتوتين على الذاكرة بشكل كبير.

– يقلل من إفراز الأنسولين في الجسم.

مصادر الحصول على السيروتوتين من الأطعمة

هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن من خلالها الحصول على هرمون السيروتوتين وزيادة معدله في الجسم مثل:

-يوجد هذا الهرمون في بعض الفواكه مثل الأناناس، والكيوي، والجوز، والموز.

– تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين على هرمون السيروتوتين مثل الدجاج، اللحم، الكبدة، وغيرها.

– يوجد بنسبة عالية في الخضروات الملونة مثل الجزر، البامية، السبانخ، القرع.

– يتواجد أيضًا هذا الهرمون في الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون، زيت السمك.

– يوجد هذا الهرمون بوفرة في الشوكولاتة الداكنة، لهذا يقال أن الشوكولاتة تخلص الإنسان من الشعور بالاكتئاب.

– يتواجد هذا الهرمون في الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، وذلك لأن الكربوهيدرات تعمل على تنشيط عمل هذا الهرمون.

– ينتج في الجسم من خلال مضغ العلك، لأنها تساعد على زيادة إفراز هذا الهرمون.

– يوجد هرمون السيروتوتين في الأطعمة الغنية بالصويا.

– البيض من الأطعمة التي تحتوي على هرمون السيروتوتين بشكل مرتفع، وكذلك يحتوي البيض على الأوميجا 3 التي تزيد من عمل هذا الهرمون.

– يحتوي بروتين مصل الحليب على نسبة جيدة من هرمون السيروتوتين، وهذا البروتين يعزز عمل الجهاز المناعي، كما انه يضبط نسبة السكر في الدم.

– يوجد هرمون السيروتوتين في بذور الكتان، ولهذا ينصح بشرب مشروب منقوع بذور الكتان كل يوم لتحسين الحالة المزاجية.

– كذلك الحنطة السوداء من الأعشاب التي تزيد من هذا الهرمون في الجسم بشكل كبير، وهذا لأنها تحتوي على فيتامين ب الذي ينشط هرمون السيروتوتين وفي نفس الوقت يساعد الجسم على التخلص من التوتر والاكتئاب.

وظائف هرمون السيروتوتين في الجسم

أن هرمون السيروتوتين له أهمية كبيرة ليس فقط في التخلص من الاكتئاب ولكن له العديد من الفوائد الصحية الأخرى منها:

– يعمل على إدرار الحليب لدى الأم المرضع.

– تقوية العظام في جسم الإنسان.

– المساهمة في الحفاظ على صحة القلب وعمل القلب بكفاءة.

– الحفاظ على كفاءة الأوعية الدموية.

– يدعم من عملية تجديد الكبد.

– الحفاظ على انقسام الخلايا.

– تقوية الرغبة الجنسية.

– المساهمة في تقوية العلاقات الاجتماعية لأنه يحسن الحالة المزاجية.

ارتفاع نسبة هرمون السيروتوتين

تتعرض بعض الفئات لارتفاع نسبة هرمون السيروتوتين أثناء القيان بالعلاج النفسي لعلاج الاكتئاب والمشاكل النفسية نتيجة تناول بعض الأدوية، ومن الأعراض التي تظهر على الشخص عند ارتفاع هذا الهرمون في الجسم ما يلي:

– وجود اضطرابات في النوم.

– ارتفاع في ضغط الدم.

– السعادة المفرطة.

– عدم القدرة على التركيز.

– خفقان في القلب وتسارع في ضربات القلب.