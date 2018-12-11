انت الان تتابع موضوع بحث عن الكورونا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فيروس كورونا هو أحد أنواع الفيروسات التي تؤثر عادة على التنفسي للثدييات بما فيهم البشر، ويرتبط وجوده مع نزلات البرد والالتهاب الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة (سارس)، ويمكن أن تؤثر أيضا على الأمعاء الغليظة.

معلومات عن فيروس الكورونا

– تم عزل فيروس كورونا في عام 1937 عن فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدية في الطيور والتي لديها القدرة على تدمير مخزون الدواجن بشكل خطير، وهذه الفيروسات مسؤولة عن ما بين 15 و 30 في المئة من نزلات البرد الشائعة، وعلى مدى السنوات السبعين الماضية وجد العلماء أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الفئران والجرذان والكلاب والقطط والديك الرومي والخيول والخنازير والماشية.

– فيروس كورونا يسبب كل من متلازمة الجهاز التنفسي (السارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهناك العديد من الأنواع المختلفة لفيروسات كورون، ويمكن أن تسبب فيروسات كورونا أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، وغالبا ما تحدث العدوى خلال أشهر الشتاء وكذلك أوائل الربيع، وليس من غير المألوف أن يصاب الشخص بالبرد الناتج عن فيروس كورونا ثم يصاب به مرة أخرى بعد أربعة أشهر.

أعراض الاصابة بفيروس كورونا

عادة ما تظهر الأعراض التي تشبه أعراض البرد أو الانفلونزا بعد يومين إلى أربعة أيام بعد الإصابة بفيروس كورونا وعادة ما تكون خفيفة في البداية وتشمل :

– العطس.

– سيلان الأنف.

– الشعور بالإعياء.

– السعال.

– الحمى.

– التهاب في الحلق.

علاج فيروس كورونا

لا يوجد علاج معين للتخلص من فيروس كورونا، لذا تشمل العلاجات الاعتناء بالنفس واستخدام الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبيب مع الحرص على :

– الراحة وتجنب الإجهاد.

– شرب ما يكفي من الماء.

– تجنب التدخين والتواجد في مناطق التدخين

– تناول أي من الادوية التالية : اسيتامينوفين ، ايبوبروفين أو نابروكسين للحد من الألم والحمى.

– استخدم مرطب نظيف أو مرذاذ ضباب بارد.

طريقة تشخيص الاصابة بفيروس كورونا

يمكن تشخيص فيروس كورونا عن طريق أخذ عينة من سوائل الجهاز التنفسي مثل أخذ عينة من مخاط الأنف، أو الدم

أنواع فيروس كورونا

يوجد ستة أنواع من فيروس كورونا يمكنها أن تصيب البشر، وتعتبر الأنواع النادرة هي الأكثر خطورة وهي المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (السارس)، وهو الفيروس التاجي المسؤول عن السارس.

انتقال فيروس كورونا

يمكن أن تنتشر فيروسات كورونا بالطرق التالية

– يمكن أن يؤدي السعال أو العطس دون تغطية الفم إلى تفريق الرذاذ في الهواء مما يؤدي إلى انتشار الفيروس.

– يمكن أن يؤدي لمس أو مصافحة الشخص المصاب بالفيروس إلى نقل الفيروس من شخص إلى آخر.

– يمكن الاصابة بالفيروس عن طريق إجراء اتصال مع سطح أو كائن يحتوي على الفيروس ثم لمس الأنف أو العين أو الفم

– في بعض الحالات النادرة قد ينتشر فيروس كورونا من خلال الاتصال ببراز شخص مصاب.

منع انتقال فيروس كورونا

لمنع انتقال عدوى فيروس كرونا يجب التأكد من البقاء في المنزل والراحة خلال أشهر الشتاء والخريف أثناء الاصابة بأي من أعراض البرد والانفلونزا، وتجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص آخرين وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس يمكن أن يساعد أيضًا في منع انتشار فيروس كورونا التأكد من التخلص من أي من المناديل والنفايات للحفاظ على نظافة المنزل.

مرض سارس

هو متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة التي تعرف باسم سارس، وهو مرضًا معديًا ناتج عن فيروس كورونا، وعادة ما يؤدي إلى الاصابة بالالتهاب الرئوي الذي يهدد الحياة، وقد بدأ هذا الفيروس في مقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين في نوفمبر 2002 ، ووصل إلى هونغ كونغ، وانتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم وأصاب الناس في 37 دولة، وقد يتطور المرض بعد لك إلى التهاب رئوي في المرحلة الأكثر تقدما قد يسبب سارس فشل في الرئتين أو القلب أو الكبد.

أعراض سارس

يمكن أن يصيب كل من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ويمكن أن يسبب التهاب في المعدة وjتطور أعراض السارس على مدار أسبوع حيث تبدأ بالحمى في المراحل المبكرة من المرض، يصاب المصاب بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل :

– السعال الجاف.

– الشعور بالبرد.

– الإسهال.

– ضيق في التنفس.