انت الان تتابع موضوع شوربة الملفوف لحرق الدهون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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شوربة الملفوف لحرق الدهون، نسعى جميعاً للوصول للوزن المثالي وبالرغم من وجود العديد من النظم الخاصة بالرجيم لنقص الوزن إلا أن أكثرها لا يفيد، ويكون الانخفاض في الوزن مؤقت ثم يعود الجسم كما كان، ولكن علينا إتباع نظام غذائي دائم ويومي لننعم بالقوام المثالي واستشارة الطبيب في هذا الأمر لأن لكل منا حمية غذائية خاصة ومتفردة تقوم على القدرات الجسمانية والاحتياج اليومي من السعرات الحرارية والحالة الخاصة بالفرد، وتعد شوربة الملفوف ( الكرنب ) لحرق الدهون من الأغذية الصحية المانحة لنا القوام الذي نحلم به إلى جانب الالتزام بنظام غذائي.

فوائد الملفوف لجسم الإنسان

يحتوي الملفوف على حمض أللبنيك الذي يخفف من ألم العظام، كما يحتوي على المغذيات النباتية المساعدة في إنتاج الإنزيمات المساعدة في إزالة الدهون من الجسم والإنزيمات الخاصة بحماية الخلايا من التلف.

يحتوي الملفوف على الكثير من الفيتامينات منها فيتامينB6 ، B1 ، B2 ، والكثير من المعدن مثل المنجنيز والمغنيسيوم و البوتاسيوم، ويحتوي على الألياف فيعمل الجهاز الهضمي بانتظام.

يعد من الخضراوات المفيدة جداً للعين لأنه تحتوي على فيتامين A، ويحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وبسبة وفيرة من فيتامين C.

يساعد الجسم على مقاومة الكثير من أنواع البكتيريا لأنه يحتوي على فيتامين K أي يقوي جهاز المناعة للفرد.

فوائد شوربة الملفوف

الملفوف يخلص الجسم من السموم وعندما يتناول الإنسان شوربة الملفوف فإن حمية الشوربة تعمل على تقليص الكتلة الدهنية وتحد من احتباس الماء في الجسم.

الألياف الغذائية الموجودة في الملفوف تعطي الإنسان الشعور بالشبع فيقلل الفرد من تناول الطعام، علاوة على أنها قليلة السعرات الحرارية وتظل السعرات الحرارية قليلة في الشوربة لتحضيرها بدون أي مواد دهنية.

من الهام إتباع رجيم شوربة الملفوف لمدة سبعة أيام متتالية للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بصورة ملحوظة، ولكن بعد انقضاء السبعة أيام لابد من الاعتماد على نظام غذائي بجانب الشوربة نظراً لأنها لا تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

طريقة تحضير شوربة الملفوف

المقادير:-

رأس من الملفوف المقطع، نصف كوب من صلصة الطماطم، عدد 2 حبة فلفل أخضر مقطع صغير ( حلو أو حار )، عدد 2 من البصل الأخضر مقطع صغير.

طريقة التحضير:-

في البداية علينا غسيل الملفوف جيداً، ثم نرفع إناء به قدر من الماء على النار ونضع الملفوف والطماطم والفلفل والبصل وبعض التوابل والقليل من الملح، ونترك الإناء حتى تمام النضج.

نظام خاص بشوربة الملفوف لمدة سبعة أيام

اليوم الأول في نظام شوربة الملفوف

الإفطار كوب من الشاي خالي السكر، طوال اليوم تناول شوربة الملفوف مع الفاكهة ماعدا الموز.

اليوم الثاني في نظام شوربة الملفوف

تناول شوربة الملفوف مع نقاط من الليمون وبعض الأعشاب العطرية والبهارات ماعدا زيت الزيتون، ويمكن تناول خضروات مسلوقة ماعدا الذرة والبسلة والفاصوليا الخضراء والبطاطس.

اليوم الثالث في نظام شوربة الملفوف

تناول شوربة الملفوف والكثير من الخضروات الناضجة ولكن على البخار ماعدا الفاصوليا الخضراء والبسلة والذرة والبطاطس، كما يمكن تناول كميات كبيرة من الفاكهة ماعدا الموز.

اليوم الرابع في نظام شوربة الملفوف

تناول شوربة الملفوف مع القليل من الجبن الأبيض خالي الدسم، وتناول الكمية المرغوبة من الفاكهة ماعدا الموز.

اليوم الخامس في نظام شوربة الملفوف

تناول شوربة الملفوف مع سمك مشوي أو لخم مشوي، ويمكن تناول السمك أو اللحم مسلوقين بدلا من الشواء ولكن بدون دهون على الإطلاق.

اليوم السادس في نظام شوربة الملفوف

تناول شوربة الملفوف مع طبق كبير من الخضروات المسلوقة بجانب لحوم مسلوقة خالية من الدهون.

اليوم السابع في نظام شوربة الملفوف

تناول شوربة الملفوف مع الأرز الأسمر المسلوق وطبق كبير من الخضراوات ما عدا الذرة والبسلة والفاصوليا الخضراء والبطاطس.

ولكن مع انتهاء الأسبوع لابد من الاستغناء عن شوربة الملفوف والتركيز على تناول البروتين المسلوق أو المشوي والخضروات المسلوقة أو التي تم تسويتها على البخار، أي إتباع نظام غذائي متكامل وصحي.

وعلينا بتناول مالا يقل عن لترين من الماء يومياً وتناول الشاي الأخضر والخبز ولكن بكميات قليلة جداً