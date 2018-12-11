انت الان تتابع موضوع ماذا تعني PH والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قد يسمع الكثير منا عن PH ولكن لا يعرف ما هو، وما علاقته بالحموضة والقلوية في المادة، وخاصة أن PH موجودة في دم الإنسان لكن البعض يجهل مفهوم PH وكيف يمكن معرفة نسبته في جسم الإنسان وهذا ما سوف نوضحه لكم.

تعريف الرقم الهيدروجيني PH

الرقم الهيدروجيني هو القيمة الرياضية التي يتم احتسابها من خلال المعادلة اللوغاريتمية التي تدل على المؤشر الذي يبين درجة حموضة المادة أو قاعديتها.

والمعادلة تقوم باحتساب القيمة السالبة للوغاريتم تركيز أيون الهيدرونيوم H3O+ كما في المعادلة أدناه: PH= -log [H3O+].

والقيمة الموجود في المربع هي التي تعني تركيز أيون الهيدروجين، ووحدة القياس لها تكون المول/ اللتر.

المول هو وحدة قياس كمية المادة، وأيون الهيدروجين ويكون ذلك من خلال معرفة الرقم الهيدروجيني، وفي الغالب يكون الرقم الهيدروجيني لا يقل قيمته عن الرقم 7.

والرقم الهيدروجيني أو PH يبدأ من الرقم صفر وينتهي عند الرقم 14، والقيمة التي تقل عن 7 وتصل إلى الصفر هي دليل على أن القيمة الحمية للمادة، لأن كلما قلت الرقم كان ذلك دليل على وجود نسبة من الحموضة أكبر، واتصفت المادة أنها مادة حمضية، وكلما زادت عن الرقم 7 وصولا إلى الرقم 14 كانت المادة قاعدية.

أهمية PH عند الإنسان

يوجد PH بشكل جيد في دم الإنسان، في باقي السوائل الموجودة في الخلايا التي في جسم الإنسان، ويتم ضبط معدل الدم من خلال نظام معقد يتكون من ثاني أكسيد الكربون الذائب مع البروتينات والأملاح، وهذا النظام يعرف باسم المنظم الدموي، وهو الذي يقاس له بالرمز PH.

معدل PH في الدم يكون هو نسبة الهيموجلوبين، وكلما انخفضت قيمة PH فإن ذلك يدل على أن كمية الأكسجين الموجودة في الدم أقل، ولو انخفض حمض الكربونيك في الدم، فإنه يؤدي إلى وجود مشاكل في التنفس.

عندما يخرج من الرئتين غاز ثاني أكسيد الكربون ترتفع بذلك نسبة PH في الدم، وبالتالي ترتفع القابلية لاحتواء الأكسجين

لكن بشرة الإنسان تكون PHفيها يقل عن 5،5 وذلك لأنها تمون حمضية، وذلك لوقاية الغطاء الحمضي من البكتيريا الضارة، وعند استخدام الصابون تتحول البشرة إلى قاعدي وبعد التجفيف يبعد الطبقة الدهنية والطبقة الحمضية الواقية.

ويدخل PH في الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة بحيث يراعى فيها أن تتعدى 5.

طرق قياس PH

هناك عدة طرق يمكن من خلالها قياس PH وهي:

مقحل حقلي حساس

أن عمل المقحل الحساس مثله مثل الكرة الزجاجية، فيحدث فيه تراكم للأيونات الهيدروجين على السطح الموجود عند مدخل المقحل، وينشأ من ذلك جهد كهربائي عليه، هذا الأمر يؤدي إلى التغير في التيار وبالتالي التغير في الإشارة الكهربائية عن طريق استخدام الجهاز المناسب.

طريقة الفلتمتر

تعتمد هذه الطريقة على ملء كرة غشائية زجاجية بمحلول منظم ويتم تغطيس هذه الكرة في المحلول الذي يراد قياس نسبة PH فيه، وسوف نجد أن أيونات الهيدروجين تلتصق بالطبقة الرقيقة من السيليكات الموجودة في سطح الزجاج، مما ينشأ عنها جهد كهربائي نتيجة الفروق بين PH في داخل وخارج الكرة الزجاجية.

يتم قياس القوة الكهربائية الدافعة من خلال استخدام القطبين المرجعيين، الذي يكون أحداهما في داخل الكرة الزجاجية، والآخر يكون في محلول العينة المراد قياسها.

كاشف لوني

يمكن أن يتم تحديد أو تعيين PH من خلال استخدام طريقة مقارنة اللون من خلال استعمال الكواشف الملونة.

PH