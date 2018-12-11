فوائد عصير القرع الأخضر

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القرع أو اليقطين هو من أشهر النباتات العشبية حول العالم، وينتمي القرع لما يعرف بفصيلة القرعيات مثل” الشمام والكوسا والقرع”، يوجد القرع باللون البرتقالي المميز وملمسه الناعم، يحتوي القرع على العديد من العناصر الهامة للجسم، من مضادات الأكسدة، والفيتامينات، ومادة الكاروتين، ولذلك يمتاز بخصائصه العلاجية المميزة.

فوائد عامة للقرع

1 – يعمل على الحد من آلام الرأس كما يخفف من ألم الأسنان وعلاج لبعض الأمراض التي تصيب الغدد.

2- ينظم السكر في الدم ويعدل من مستواه بالإضافة لتقوية الجهاز المناعي في الجسم، وإدرار البول.

3- يساعد الجسم بعدم الإصابة بالجفاف حيث يحتوي على نسبة من الماء جيدة ولذلك له تأثير معالج لاضطرابات المعدة مثل الامساك.

4- يساعد في تقوية وكثافة الشعر.

5- يحتوي القرع على عنصري الفسفور والكالسيوم الهامين للجسم كما يحمي الجسم من بعض الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي.

6- يقي الجسم من أمراض القلب ويعالج الالتهابات، ويحمي الجسم من الإصابة بهشاشة العظام وتكسرها.

عصير القرع الاخضر وفوائده

1 – المحافظة على الوزن

يمتاز القرع الأخضر بأنه يحتوي على سعرات قليلة، لكن يمنح الشخص عند تناوله شعور الشبع، ولذلك لاحتوائه على الألياف الغنية التي تمنح شهيتك الشبع دون زيادة في السعرات الحرارية، هذا بالإضافة لاحتواء القرع على الماء الذي ساعد على ملء المعدة، كوب من عصير القرع الأخضر يوميا يمنحك مزيد من العناصر الهامة أثناء اتباعك برامج الدايت.

2- يحافظ على صحة الجسم

يعد تناول عصير القرع الأخضر من المصادر الهامة التي تمنح جسمك العناصر الغذائية الغنية مثل الألياف و فيتامين C والماغنسيوم، كما يحتوي على فيتامين A، والبوتاسيوم، والكالسيوم، ونسبة عالية من أحماض الأوميجا3، والبروتين والزنك، كل هذه العناصر والفيتامينات المجتمعة تمنح الجسم كل ما يحتاجه للمحافظة على سلامته وصحته.

3- علاج البروستاتا عند الرجال

أثبتت الدراسات أن عصير القرع الأخضر له تأثير فعال في علاج إصابة الرجال بتضخم في البروستاتا الحميد، حيث يتسبب هذا المرض في المشاكل المتعددة ويخفف تناول مستخلص القرع من أعراض هذا المرض.

4- يحافظ على ضغط الدم

يحتوي القرع على البوتاسيوم والذي له تأثير فعال في المحافظة على تنظيم نسبة ضغط الدم، كما يساهم القرع الأخضر في تعطيل الآثار الناتجة عن ارتفاع نسب الصوديوم في الدم والذي قد يسبب الانقباض للأوعية الدموية.

5- يقي الجسم من مرض النقرس

يوجد بالقرع الأخضر نسبة عالية من مضادات الالتهابات التي تسمى الكاروتينويدز، بالإضافة لوجود أحماض أوميجا3،فهذه العناصر تمنع الآثار الناجمة عن حمض اليوريك في الجسم والتي تحفز إصابة الجسم بمرض النقرس عندما ترتفع نسبتها.

6- منح الجسم مزيدًا من الطاقة

كوب من عصير القرع الأخضر يمنحك الطاقة المتجددة عند تناوله يوميًا، حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين ب ومنها حمض الفوليك، والرايبوفلافين، وفيتامين B6، وتساعد تلك الفيتامينات على منح الجسم المزيد من الطاقة وتحسين المزاج وتحسين سلوك الفرد.

7- ينظم نسبة السكر بالجسم

يساعد تناول مشروب القرع الأخضر على تنظيم نسب السكر في الجسم والحد من أعراض مرض السكري، الذي يصاب به الكثير والكثير من الأشخاص حول العالم، ، حيث يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي و وذلك لأنه غني بفيتامينات B المركبة، هذا بالإضافة لاحتواء القرع على الألياف الغذائية الهامة مثل البوليساكتشارايد، أو ما يطلق البيكتين، وهو عنصر رئيسي في تنظيم نسب السكر في الدم، هذا بالإضافة في المحافظة على الثبات في النسب الخاصة بكل من الأنسولين والجلوكوز.