انت الان تتابع موضوع لماذا تعد الزيوت المهدرجة مضرة بالصحة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الزيت المهدرج هو مادة غذائية من صنع الإنسان تُستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء إمدادات الغذاء من أجل كفاءة التكلفة والمزايا التقنية. تُعرف هذه الزيوت أيضًا بالدهون غير المشبعة ، وقد أصبحت معروفة أكثر بتأثيراتها الصحية الضارة. يعتقد العديد من العلماء والعاملين في مجال الصحة أن الدهون المتحولة خطرة للغاية ويجب منعها من الإمدادات الغذائية.

– الهدرجة والدهون غير المشبعة

الزيوت المهدرجة هي الزيوت النباتية التي تم تغيير هيكلها الكيميائي لمنع التسمم في الأطعمة ، مما يزيد من العمر الافتراضي ويوفر المال لمصنعي المواد الغذائية. تنطوي عملية الهدرجة على إضافة ذرات الهيدروجين إلى الروابط الثنائية المتوفرة في الزيت. مع زيادة مستوى الهدرجة ، يزيد مستوى الدهون المشبعة ومستوى الدهون غير المشبعة. تقوم عملية الهدرجة بتحويل ما يعرف باسم الروابط المزدوجة “cis” إلى الروابط الثنائية “العابرة”. هذا هو المكان الذي تنشأ فيه عبارة “الدهون غير المشبعة”. للهيدروجين أيضًا ميزة تقنية تجعل الأطعمة صلبة أو صلبة جزئياً عند درجة حرارة الغرفة

– كيف تضر الزيوت المهدرجة بالصحة

تعمل الدهون المتحولة ضد الجسم بطرق عديدة. أنها تزيد من الكولسترول السيئ – البروتينات الدهنية ذات الكثافة المنخفضة أو LDL – وتقلل الكولسترول الجيد – البروتين الدهني عالي الكثافة أو HDL. وعلاوة على ذلك ، فإنها تمنع إنتاج المواد الكيميائية التي تكافح الالتهاب وتستفيد منها الأنظمة الهرمونية والجهاز العصبي ، بينما تسمح في نفس الوقت للمواد الكيميائية التي تزيد من الالتهاب. وهذا يعني أن الدهون المتحولة تعزز الالتهاب وتؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول.

– الآثار الصحية للدهون المتحولة

ويؤكد طبيب الصحة الطبيعي ، ستيفن غانجيمي ، أن الدهون المهدرجة “سامة” وأنه حتى الكميات الصغيرة يمكن أن تسبب ضرراً للجسم ، مما يؤدي إلى مرض أو موت مبكر. وتلاحظ كلية هارفارد للصحة العامة أن الدهون المتحولة تعمل على زيادة نشاط الجهاز المناعي والالتهاب وترتبط بمرض القلب والسكتة الدماغية والسكري ، بالإضافة إلى أمراض مزمنة أخرى. وقد أشارت إحدى مقالات عام 2006 المنشورة في “مجلة نيو إنغلاند الطبية” إلى أنه في ذلك الوقت استهلك الأمريكي العادي ما يقرب من 5 جرامات من الدهون غير المشبعة في اليوم – وهو مقدار يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تقارب 25 بالمائة.

– تجنب الدهون المتحولة

لتجنب الزيوت المهدرجة لا ينبغي عليك فقط التحقق من الأغذية الجاهزة ، بل التحقق من مسميات المكونات أيضا ، في الواقع تحتوي العديد من الأطعمة التي يتم الإعلان عنها على أنها “غرام من الدهون غير المتحولة” ، على الدهون غير المشبعة. إذا كانت الكمية أقل من 0.5 جرام من الدهون غير المشبعة لكل حصة ، تسمح إرشادات إدارة الأغذية والأدوية FDA للشركة المصنعة بإدراج “صفر غرام من الدهون غير المشبعة” على بطاقة التغذية.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه مكونات القراءة. إذا كانت قائمة المكونات تحتوي على كلمات “مهدرجة” أو “مهدرجة جزئياً” ، يحتوي الطعام على دهون متحولة. الأطعمة التي غالبا ما تحتوي على الدهون غير المشبعة وتشمل السلع المخبوزة ، والأطعمة الخفيفة ، والأطعمة المقلية ، وبعض أنواع السمن النباتي .