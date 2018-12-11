انت الان تتابع موضوع ما هي عدوى القوباء والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القوباء واحدة من بين الأمراض التي تنتشر في البيئات الرطبة والبيئات الدافئة والفئة العمرية ما بين 2 إلى خمس سنوات هي الفئة التي تنتشر بها ذلك المرض، وهو واحد من بين الأمراض البكتيرية التي تصيب الجلد وتتسبب في تلك العدوى البكتيريا المكورة العنقودية التي تتواجد على سطح الجلد للإنسان وأيضا الميكروبات الطبيعية التي توجد في فم الإنسان.

أنواع عدوى القوباء

تتسبب بعض سلالات البكتيريا من النوع المكور العنقودي الذهبي للإصابة بمشكلة القوباء الفقاعية حيث تعمل تلك السلالة على إفراز نوع معين من السموم والتي تتسبب في تحطيم البروتينات المسؤولة عن الترابط بين طبقات الجلد، الأمر الذي يسهل من عملية الاختراق وتجدر الإشارة أن الأطفال أقل من عمر عامين أكثر عرضة لتلك المشكلة ومن بين الأعراض التي تظهر على المريض بتلك المشكلة ما يلي.

1- أن تظهر عدة بثور كبيرة الحجم إلى متوسطة والتي تمتلئ بالكثير من السوائل بعدة مناطق متفرقة والتي من بينها الجذع والذراعين والساقين أيضا.

2- الحكة الشديدة بدون ألم مع أحمرار المنطقة التي تحيط بتلك البثور.

3- كما تنفجر تلك البثور وتترك من ورائها القشور الصفراء وفي الغالب لا تترك تلك الجروح ندوب على الجسم.

4- كما يعاني المريض من عدة أعراض والتي من بينها الحمى الشديدة مع انتفاخ في الغدد وهي من الأعراض الشائع حدوثها.

والنوع الثاني من تلك القوباء هي القوباء الفقاعية والتي لها اسم آخر وهي القوباء المعدية وهي من أكثر الأنواع انتشارا ومن بين الأعراض التي تظهر على المرضى نتيجة الإصابة بتلك المشكلة ما يلي.

1- أن تظهر البثور الصغيرة حول منطقة الفم والأنف وفي الكثير من الأحيان من الممكن أن تظهر على الطرف.

2- إن انفجار تلك البثور يؤدى إلى ظهور قشرة ذهبية ولكن سميكة الحجم ولا تترك أي علامات في الجسم بعد الشفاء.

3- وقد يعاني المرضى من الكثير من المشاكل والتي من بينها الحمى مع انتفاخ في الغدد وعد تلك الأعراض نادرة الحدوث في الحالات الشديدة فقط.

خطورة الإصابة بالقوباء

أن الأطفال في المرحلة العمرية ما بين عامين وحتى 5 أعوام أكثر عرضة للإصابة بعدوى القوباء ولكن من الممكن ان يتعرض لها البالغين ولكن في في عدة حالات معينة والتي من بينها ما يلي.

1- العيش في المناطق الرطبة والدافئة.

2- التعرض إلى مرض السكر.

3- المعاناة من مشاكل في المناعة.

4- التعرض إلى الكثير من الأمراض الجلدية والتي من بينها الإكزيما.

5- الخضوع لغسيل الكلى.

6- التعرض إلى الحروق.

الوقاية من التعرض للقوباء

القوباء من الأمراض شديدة العدوى ولمنع انتشار ذلك المرض لابد من اتباع خطوات الوقاية التالية.

1- لابد من إيقاف المصابين من الاختلاط مع غيرهم حتى تجف البثور التي تظهر على الوجه أو بعد 48 ساعة فقط من بدء العلاج.

2- لابد من تجنب مشاركة المناشف والأغطية مع المصابين على أن يتم غسل الأشياء التي تخصهم يوميا على درجة حرارة 60 درجة مئوية.

3- منع لمس القروح.

4- أن يتم غسل الأيدي جيدا خاصة بعد أن يتم لمس جلد المصابين.

5- قص الأظافر والمحافظة على نظافة اليد والجسم.

6- البدء في العلاج على الفور بعد أن يتم تشخيص الإصابة.

7- أن يتم غسل القروح جيدا من خلال الماء والصابون على أن يتم تغطيتها بدون الضغط عليها.