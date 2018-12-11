انت الان تتابع موضوع بقع بنية في الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قد تظهر عدة بقع بنية على الجسم وفي مناطق مختلفة وتنتج تلك البقع البنية على الجسم نتيجة زيادة إفراز هرمون البروجسترون والاستروجين الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إفراز الميلانين بنسبة كبيرة على الجلد، وخاصة خلال الفترة التي يتعرض لها الإنسان إلى الشمس الأمر الذي يتسبب في إزعاج شديد للمريض نتيجة التأثير على المظهر الخارجي.

أسباب ظهور البقع البني على الجلد

توجد الكثير من الأسباب التي تؤدى إلى ظهور البقع البنية على الجسم والتي من بينها ما يلي

1- اللجوء إلى أنواع معينة من المقشرات حيث تحتوى الكثير من المقشرات على مواد قد تكون بعضها قاسية على البشرة الأمر الذي يؤدى إلى زيادة تهيج البشرة ومن ثم ظهور البقع البنية في عدة مناطق فيما بعد.

2- التعرض إلى حبوب البشرة حيث قد تترك الكثير من البقع والحبوب أثر على البشرة نتيجة لعدم التعامل الجيد معها الأمر الذي يؤدى إلى حدوث تلك المشكلة.

3- تغيرات هرمونية في الجسم حيث قد يعاني المريض من بعض التغيرات الهرمونية خلال المراحل العمرية المختلفة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة هرمون الأستروجين في الجسم خاصة لدى السيدات في فترة الحمل أو في حالة تناول حبوب منع الحمل ومن ثم ظهور المزيد من البقع الداكنة على الوجه.

4- التعرض إلى أشعة الشمس الحارقة مما ينتج عنها التعرض إلى البقع الداكنة.

5- التقدم في العمر الأمر الذي يؤدى إلى زيادة ظهور البقع البنية على الوجه وفي عدة مناطق بالجسم.

6- التعرض إلى التينيا المبرقشة والوحمات الخلقية والكثير من المشاكل الجلدية الأخرى.

خطوات للتخلص من البقع البنية في الجسم

من الممكن معالجة مشكلة البقع البنية من خلال الكثير من الخطوات والعلاجات المنزلية والتي تتمثل في النقاط التالية.

1- استخدام عصير الحامض هنا يتم اللجوء إلى شرائح الليمون وعصير الليمون ومن ثم فرك البقع البنية من خلالها والعمل على غسلها ولابد من تكرار تلك الطريقة مرتين في اليوم حتى الحصول على النتيجة المرغوب بها.

2- خليط الحليب مع عصير الليمون ويتم خلال تلك الوصفة خلط كمية من الحليب مع عصير الليمون ويتم وضع المزيج على البقع الداكنة مع الفرك جيدا ونترك الخليط لمدة 3 ساعات وبعدها يتم غسلها جيدا.

3- خليط البصل مع خل التفاح أيضا من الوصفات الطبيعية التي تفيد في البقع الداكنة ويتم في تلك الطريقة خلط كميات متساوية من عصير البصل وخل التفاح ويتم غمس قطعة من القطن النظيف في الخليط ويتم مسح البقع الداكنة بها ونتركها لمدة نصف ساعة ومن ثم غسل المنطقة جيدا من خلال الماء.

4- خليط الدقيق مع الكركم يتم خلال تلك الوصفة خلط نصف ملعقة من الكركم مع ملعقتين من الدقيق الأبيض وكمية من عصير الليمون ويتم خلط المكونات جيدا حتى الحصول على عجين ويتم وضع العجين على البقع الداكنة في الجسم على أن تكون البشرة مغسوله جيدا من خلال الماء الدافئ نترك العجين على البشرة حتى يجف تماما ونفرك المزيج جيدا ومن ثم نغسل المنطقة من خلال الماء البارد.

5- وصفة البابايا حيث يتم تقطيع البابايا وفرك البشرة من خلال المنطقة الداخلية بها ونترك البابايا على الوجه حتى تجف ومن ثم تغسل البشرة من خلال الماء الدافئ.