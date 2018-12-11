شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يسعى للتنبؤ بأماكن تواجدك في المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إذا سمحت لـ«فيس بوك» بالوصول إلى إعدادات موقع هاتفك الذكي، فمن المحتمل أن يكون التطبيق لديه فكرة جيدة عن مكان وجودك في أي وقت معين.

ولكن ماذا لو كان «فيس بوك» قادرًا على أن يتنبأ بالمكان الذي ستذهب إليه بعد ذلك؟ هذا بالضبط ما يمكن أن يحدث في المستقبل وفقًا لبراءة اختراع مقدمة من عملاق التواصل الاجتماعي لتطبيق يسمى Offline Trajectories.

ووفقًا للمستندات المنشورة على موقع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بتاريخ 6 ديسمبر، يمكن للتطبيق استخدام مواقعك السابقة لوضع توقعات حول المكان الذي ستنتقل إليه بعد ذلك.

على سبيل المثال، تتحرك كل ثلاثاء إلى صالة الألعاب الرياضية بعد العمل. إذا حدد التطبيق أنك موجود حاليًا في عنوان عملك، فيمكنه بعد ذلك استنتاج أنه من المرجح أن تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد ظهر ذلك اليوم، ويقوم بحساب احتمالات قيامك بذلك وبالطبع إظهار الإعلانات بناءً على ذلك الاستنتاج.

وبحسب المستندات، تهدف الفكرة الجديدة لتحميل المحتوى المناسب مسبقًا لقراءته في حال إنقطاع الاتصال بالإنترنت في صالة الألعاب الرياضية على سبيل المثال.

قدم موقع «فيس بوك» العديد من طلبات براءات الاختراع لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، تتعلق بالتكنولوجيا التي تستخدم بيانات موقعك للتنبؤ بالمكان الذي ستذهب إليه ومتى ستكون خارج الإنترنت.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم فيس بوك، أنتوني هاريسون، «إننا في كثير من الأحيان نسعى للحصول على براءات اختراع للتكنولوجيا التي لا نطبقها مطلقًا، ولا ينبغي أن تؤخذ طلبات البراءات- مثل هذه- كمؤشر للخطط المستقبلية».

وأضاف: «تعتمد التقنية الجديدة على التنبؤ بما إذا كنت على وشك أن تكون في منطقة غير متصلة بالإنترنت، فقد يكون محتوى فيس بوك جاهزًا مسبقًا بحيث يمكن للمستخدم الوصول إلى المحتوى خلال الفترة التي يكون فيها منقطعًا عن الاتصال بالإنترنت».