تعرفي علي أسباب تقشّر جلد اليد والوجه

هل أنتِ ممّن يحدث لهم تقشّر في جلد الوجه واليد باستمرار؟، ويسبّب لكِ ذلك الشعور بالحرج، كما يتسبب في مظهر غير لائق لبشرتِك.

قد يعود سبب ذلك لحاجة جسمكِ للكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، إذ يدل تقشّر الوجه واليد على جفاف الجلد، بالإضافة إلى قلة شرب الماء.

بشرة ناعمة

فيتامينات مهمة يحتاجها جسمكِ لـ بشرة ناعمة

فيتامين E

يلعب دورًا كبيرًا في العناية ببشرتِك، ويدخل في الكثير من مستحضرات التجميل، ويلطّف البشرة، كما يحميها من أشعة الشمس الضارة التي قد تسبب لها التقشر والجفاف.

فيتامين A

يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير، ويحدّ من ظهور التجاعيد سواء على بشرة الوجه أو اليد، ولكن عادةً ما يحذّر منه السيدات الحوامل، لأنّ له آثارًا جانبية على الجسم، فيفضل استشارة طبيبكِ الخاص قبل البدء في تناوله، أو وضعه بشكل مباشر في الماسكات.

نضارة البشرة



فيتامين C

هو أيضًا يدخل بشكل كبير في الكثير من مستحضرات التجميل، عامل أساسي في نضارة بشرتكِ بشكل عام، يغذّيها ويجعلها ناعمة ولامعة، ويقاوم الجفاف.

فيتامين K

أساسي في حالة تقشر الجلد مع ترك بقع وآثار، إذ يعالج الندوب والبقع الداكنة، كما أنه يساعدكِ على توحيد لون البشرة.

ولا تنسي عزيزتي، تناول 8 أكواب يوميًّا على الأقل، وقد يزيد العدد إذا كنتِ تتناولين القهوة على مدار اليوم، للحدّ من تقشر جلد الوجه والبشرة باستمرار، لمقاومة جفاف بشرتِك.