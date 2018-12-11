تعرفي علي فوائد حب دوار الشمس الخارقة

تحتوي بذور دوار الشمس على الكثير من الفيتامينات و الأملاح المعدنية الأساسية والضرورية للجسم. وعلى الرغم من ذلك يُنصح بأكلها باعتدال.

تعرّفي في الآتي إلى فوائد بذور دوار الشمس بالتفصيل:

مصدر جيد لمضادات الأكسدة

تحتوي بذور دوار الشمس على مضادات الأكسدة الثمينة: وهي تحديدًا مصدر مهم للفيتامين "إي" E.

تحارب مضادات الأكسدة هذه، شيخوخة الخلايا التي تسببها الجذور الحرة، وتعمل كذلك من بين أشياء أخرى على الحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع مرض السرطان.

كما وتؤخّر شيخوخة خلايا الجلد، الأمر الذي يمنح هذه البذور كذلك خصائص مفيدة ومهمة لمحاربة الشيخوخة.

والفيتامين "إي" E تحديدًا، مهم لغشاء خلايا الدم الحمراء (الكريات الحمراء التي تنقل الأوكسجين إلى الجسم)، ولكريات الدم البيضاء المسؤولة عن الدفاعات المناعية في الجسم.