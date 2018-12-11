طريقة إعداد وتحضير كبة مقلية بحشوة الجوز

المقادير

- لتحضير العجينة :

برغل : كيلو (ناعم أبيض)

لحم غنم : 500 غراماً (خالي من الدهن)

البصل : 1 حبة (كبير الحجم)

ملح : 4 ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- لتحضير الحشوة :

لحم غنم : كيلو (مفروم ناعم)

البصل : 2 حبة (كبير الحجم)

ملح : ملعقة صغيرة ونصف

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الجوز : كوب (مجروش)

دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

1. لتحضير العجينة: اغسلي البرغل وصفّيه من الماء ثمّ اتركيه نصف ساعة حتى تجفّ حبيباته.

2. في وعاء، ضعي البرغل مع الملح والفلفل الأسود والبصلة المقطعة ومكعبات واللحم، واخلطي المكونات جيداً.

3. إطحني المكونات السابقة في ماكينة فرم اللحم مرتين على الناعم.

4. إعجني العجينة باليد وأضيفي لها قليل من الماء إذا احتاجت حتى تصبح العجينة سهلة التشكيل.

5. لتحضير الحشوة: قطّعي البصل إلى مكعبات صغيرة وإقليه بالسمن في مقلاة حتى يذبل.

6. أضيفي اللحم وقلّبيه مع البصل حتى ينضج.

7. أضيفي الملح والفلفل الأسود والجوز ودبس الرمان.

8. اخلطي المكونات حتى تتجانس واتركي الحشوة حتى تبرد.

9. لتحضير أقراص الكبة: خذي قطعة صغيرة من العجينة بحجم قبضة اليد وكوّريها.

10. إصنعي فجوة في كرة اللحم ثمّ احشيها بحشوة اللحم.

11. أغلقي الفجوة بأطراف أصابعك.

12. في قدر من الزيت الغزير الحامي، إقلي أقراص الكبة حتى تنضج وتصبح ذهبيّة اللون.

13. أخرجي أقراص الكبة من الزيت وصفّيها على محارم ورقيّة ثمّ قدميها ساخنة.