شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطفال الذين ينامون في نفس الوقت كل ليلة أقل عرضة للسمنة عند البلوغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأطفال الذين ينامون في نفس الوقت كل ليلة لديهم مخاطر أقل للتعرض للسمنة عند البلوغ.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير الدراسة إلى أن المراهقين الذين عاشوا في جدول زمني صارم من النوم لا يعانون من زيادة الوزن.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن عدم كفاية النوم يرفع خطر البدانة والسمنة لدى الصغار.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة ، الدكتور "أورفيو باكستون" ، وهو خبير في الصحة والسلامة ومجال النوم في جامعة ولاية بنسلفانيا: 'إن ممارسات الأبوة والأمومة في الطفولة تؤثر على الصحة الجسدية ومؤشر كتلة الجسم في سنوات المراهقة.

وتابع "باكستون" إن عمل روتين مناسب في مرحلة الطفولة أمر حاسم لصحة الطفل في المستقبل، حيث أن النوم يؤثر على الصحة الجسدية والعقلية ، والقدرة على التعلم.

وجد بالذكر أن دراسة سابقة أجريت على نحو 11 ألف طفل بريطاني وجدت أن أوقات النوم المعتادة منعتهم من زيادة الوزن في وقت لاحق من حياتهم.