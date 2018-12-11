طريقة إعداد المعكرونة بصلصة الأفوكادو

المقادير

- المعكرونة : 350 غراماً

- الأفوكادو : 2 حبة (كبير الحجم / ناضج، ومُقشَّر، ومقسَّم إلى أنصاف، مع نزع الأنوية منها، ومُقطَّع إلى قطع كبيرة)

- أوراق الحبق : نصف كوب (الريحان / طازج)

- ورق السبانخ : نصف كوب (صغير الحجم / مغسول)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البندورة الكرزية : 4 حبات (مُقطَّعة إلى أنصاف، للتزيين)

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طريقة التحضير

1. تُضاف المعكرونة إلى قدر كبيرة حاوية الماء المغلي المُضاف إليه القليل من الملح، وتُسلق حسب الوقت المُدوَّن على العبوة.

2. تُعدُّ الصلصة، أثناء سلق المعكرونة، وفق الآتي: يُستخدم شريط الخلَّاط الكهربائي في خفق الأفوكادو، مع الحبق والسبانخ والثوم وعصير الليمون الحامض والملح، لنحو دقيقة، حتَّى الحصول على صلصة ناعمة. ويُصبُّ الزيت، مع الاستمرار في الخفق، حتَّى يتجانس الخليط. ويوضع هذا الأخير، جانبًا.

3. تُصفَّى المعكرونة في مصفاة، ثمَّ تنقل إلى وعاء، وتُضاف الصلصة إليها، مع التقليب.

4. طريقة التقديم: تُقدَّم المعكرونة على الفور. ويُزيَّن الطبق بأنصاف حبَّات البندورة الكرزيَّة.