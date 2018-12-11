طريقة إعداد وتحضير فطيرة اللحم على الطريقة الإيطالية

المقادير

طريقة التحضير

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (للحشو)- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مقشر ومقطع، للحشو)- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع، للحشو)- لحم الخروف : نصف كيلو (مفروم، للحشو)- دقيق : ملعقتان كبيرتان (عادي، للحشو)- طماطم : نصف كيلو (مفرومة، للحشو)- الفطر : 250 غراماً (مقطع، للحشو)- مرق اللحم : 1 مكعب (للحشو)- الحبق : ملعقتان كبيرتان (الطازج، للحشو)- ملح : حسب الرغبة (للحشو)- فلفل أسود : حسب الرغبة (للحشو)- عجينة البف باستيري : 500 غراماً (الجاهزة)- البيض : 1 حبة (مفقوسة، لدهن العجينة)

1. سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2. لإعداد الحشو: سخني الزيت في قدر، من ثم أضيفي البصل والجزر، واطهي هذين المكونين على حرارة متوسطة، لمدة تتراوح ما بين 5 و7 دقائق. بعدها، وزعي اللحم المفروم، وقلبي المكونات لمدة 8 دقائق، وذلك حتى يصبح اللحم بني اللون من جوانبه كافة. ضعي الدقيق، مع التقليب لدقيقة. عندما تتأكدين أن قوام الحشو أمسى ثخيناً، وزعي الطماطم، واسكبي 150 ميلليليتراً من الماء المغلي، مع الاستمرار في التحريك، حتى يغلي الخليط. من ثم حرّكي مع المكونات، الفطر ومكعب المرق. دعي هذا الخليط على النار لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة، أو حتى تلاحظي أن الجزر أمسى طرياً.

3. انزعي القدر عن النار، وأضيفي الحبق، وانثري الملح والفلفل عليها. وزعي الخليط على حصص أربع، وضعيها في أطباق أربعة مخصصة للفرن، ودعيها تبرد.

4. انثري القليل من الدقيق على سطح جاف، وافردي عجينة البف، وقطعيها إلى قطع أربع. وزعي، بواسطة الفرشاة، الماء على حواف كل طبق، وغطيه بالعجينة، من ثم رتبي الحواف بالاستغناء عمّا يزيد من العجين. واوخزي بالشوكة منتصف العجينة وحوافها، من ثم ادهني العجينة بالبيضة. ضعي الأطباق على صينية، واخبزيها داخل الفرن لمدة 20 إلى 30 دقيقة، أو حتى تنتفخ العجينة وتصبح ذهبية اللون.