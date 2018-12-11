شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من تقوس الظهر بـ5 طرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون العمود الفقري من فقرات صغيرة مثبتة على أقراص واحدة فوق الأخرى، والذى يحتوي وفقا للموقع الطبى " webmd" عند النظر إليه من الجانب على منحنيات، حيث تساعد العمود الفقري على امتصاص الإجهاد من حركة الجسم والجاذبية.
وعندما تحدث حالات شذوذ في العمود الفقري ، تكون الانحناءات الطبيعية للعمود الفقري مبالغا فيها في بعض المناطق، وتسبب تقوسا بالظهر الذى يمكن علاجه ببعض الطرق الطبيعية وتشمل:
1- الانتظام على تناول المكملات والأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د للحفاظ على صحة العظام.
2- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام التى تحافظ على وضع العمود الفقرى وتخفف من الألام الجسم.
3- الحفاظ على وزن الطفل طبيعيا لأن زيادة الوزن والسمنة تزيد من الضغط على العمود الفقرى مما قد يسبب بعض التقوس.
4- العلاج الجراحي في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يساعد في تصحيح تشوه العمود الفقري قبل أن يستمر في التفاقم.
5- تساعد الدعامات فى مرحلة النمو يساعد بشكل كبير على الحد من تقوس الظهر.
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