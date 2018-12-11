زجاجة عطر يصل ثمنها لـ 20 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وفي تصريح لموقع "Business Insider" الأمريكي، تحدث المدير المبدع للعلامة التجارية، ماكسيم رونسون قائلا "عملاؤنا في الأساس من الأثرياء جامعي المجوهرات والقطع الفنية، بالإضافة إلى حبهم الشديد للعطور".

ووصف رونسون بأن العطر ليس مجرد رائحة وحسب وإنما هو جوهرة ثمينة وقطعة نفيسة.

كما وتحدث رونسون عن بيع زجاجة عطر بلغ ثمنها 1,5 مليون دولار، كانت مكسوة بالذهب ومرصعة بالألماس، لإحدى العائلات في الشرق الأوسط ولم يفصح رونسون عن المشتري حفاظا على السرية.

قامت شركة فرنسية تعرف باسم "Morreale Paris" بطرح عدد من العطور الخاصة التي تتجه من خلالها لزبائنها الأثرياء فقط.

طرحت الشركة الفرنسية عطرا حمل اسم "Le Monde sur Mesure" يتراوح فيه سعر الزجاجة الواحدة مابين 1,5 مليون دولار وحتى 20 مليون دولار أمريكي.

وتتزين زجاجة العطر بالياقوت والألماس والذهب، بالإضافة لكون كل زجاجة عطر لها عطرها المميز الذي لا يتكرر في زجاجة أخرى.

وفي تصريح لموقع "Business Insider" الأمريكي، تحدث المدير المبدع للعلامة التجارية، ماكسيم رونسون قائلا "عملاؤنا في الأساس من الأثرياء جامعي المجوهرات والقطع الفنية، بالإضافة إلى حبهم الشديد للعطور".

ووصف رونسون بأن العطر ليس مجرد رائحة وحسب وإنما هو جوهرة ثمينة وقطعة نفيسة.

كما وتحدث رونسون عن بيع زجاجة عطر بلغ ثمنها 1,5 مليون دولار، كانت مكسوة بالذهب ومرصعة بالألماس، لإحدى العائلات في الشرق الأوسط ولم يفصح رونسون عن المشتري حفاظا على السرية.

وفي تصريح لموقع "Business Insider" الأمريكي، تحدث المدير المبدع للعلامة التجارية، ماكسيم رونسون قائلا "عملاؤنا في الأساس من الأثرياء جامعي المجوهرات والقطع الفنية، بالإضافة إلى حبهم الشديد للعطور".

ووصف رونسون بأن العطر ليس مجرد رائحة وحسب وإنما هو جوهرة ثمينة وقطعة نفيسة.

كما وتحدث رونسون عن بيع زجاجة عطر بلغ ثمنها 1,5 مليون دولار، كانت مكسوة بالذهب ومرصعة بالألماس، لإحدى العائلات في الشرق الأوسط ولم يفصح رونسون عن المشتري حفاظا على السرية.