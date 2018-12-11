شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الكلى أشد فتكاً بين المرضى الرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة جديدة أن مرض الكلى المزمن من المرجح أن يتطور إلى الفشل الكلوي والوفاة عند الرجال أكثر منه لدى النساء.

وقالت الدكتورة آنا ريكاردو الأستاذ المساعد في جامعة «إلينوى» في شيكاجو «وجدنا أن النساء أقل عرضة بنسبة 17% للإصابة بالفشل الكلوي، وأن مخاطر الوفاة كانت أقل بنسبة 31% لدى النساء مقارنة بالرجال».

ويعانى أكثر من 26 مليون شخص في الولايات المتحدة من مرض مزمن في الكلى، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي في وظائف الكلى، في بعض المرضى، ويمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي والحاجة لغسيل الكلى أو زرع الكلى.

وقد شملت الدراسة ما يقرب من 4 آلاف مريض مزمن بالكلى، وبعد المتابعة الوسيطة لمدة سبع سنوات، كان معدل الفشل الكلوي 3.8 لكل 100 شخص في الرجال، و3.1 لكل 100 في النساء.

وقالت آنا ريكاردو، في نشرة إخبارية جامعية «لقد عرفنا لفترة طويلة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن في الكلى، لكن هناك أبحاث متضاربة حول نتائج أمراض الكلى المزمنة بحسب الجنس».

وأضافت «تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن علم الأحياء والعوامل النفسية والاجتماعية قد تكون الدافع وراء التباين المرتبط بالجنس الذي لوحظ في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة».. وأعربت عن أملها في أن يعزز رفع الوعى بين المرضى ومقدمى خدمات الرعاية الطبية من إرتفاع مخاطر الفشل الكلوى والوفيات ذات الصلة بين الرجال.