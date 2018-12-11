شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الذاكرة قد تنبأ بفرص الإصابة بمرض ألزهايمر وضمور المخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة استطلاعية أن اختبارين للذاكرة يمكنهما أن يكتشفا بشكل أدق مرض الألزهايمر لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الذاكرة.



واستخدم الباحثون في جامعة «هلسنكى» بالتعاون مع الباحثين مع جامعة «كاليفورنيا» اختبارين للذاكرة لتحديد الخلل الإدراكى المعتدل الذي يضعف الذاكرة والوظيفة المعرفية، وقالوا «إن استخدام اثنين من اختبارات الذاكرة قد تحسنت بشكل ملحوظ في دقة التشخيص لمرض الألزهايمر وضمور الدماغ في الفص الصدغي خلال فترة المتابعة لمدة ثلاث سنوات».



وفحصت الدراسة، التي نشرت في عدد ديسمبر من مجلة «الدماغ والتصوير والسلوك»، البيانات التي تم جمعها في الولايات المتحدة كجزء من مبادرة التصوير العصبى لمرض الألزهايمر، حيث استخدم الباحثون اختبارا واحدا لقياس الذاكرة العرضية على 394 شخصا يعانون من ضعف إدراكى معتدل، و230 شخصا من الأصحاء ثم أخذ المشاركون الذين أجروا اختبارا ضعيفا في استرجاع القصة اختبارا لاستدعاء قائمة الكلمات لقياس المزيد من الأداء.



ولوحظ خلال الدراسة، التي امتدت لثلاث سنوات، أنه تم تشخيص نصف المشاركين الذين يعانون من مشاكل في الذكرة في كل الاختبارين بمرض الألزهايمر مقابل 16% من الأشخاص الذين لم يجروا الاختبار إلا في استعادة الأخذات والقصة.



ومن المتوقع أن يصاب حوالى 14 مليون أمريكى بمرض الألزهايمر بحلول 2060، وذلك وفقا لمركزالوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى.