شكرا لقرائتكم أشهر وأغرب حالات ضيق التنفس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يبذل الأصحاء جهدا في عمليات الزفير والشهيق للتنفس وربما يشعر البعض بجهد بسيط في التنفس عند النهجان نتيجة لممارسة رياضة أو بسبب الإرهاق، وعندها يتوقف عند بذل الجهد للحظات ويعود بعدها التنفس إلى طبيعته، ولكن هناك بعض الحالات التي يوردها موقع "WebMD" لزيادة التوعية والنصح بضرورة زيارة الطبيب لسرعة علاجها:

1- الربو

يشعر المريض بضيق في التنفس مع سعال وصوت صفير عند التنفس. ومن بين الأسباب الشائعة للإصابة بنوبات الربو حبوب اللقاح والغبار والدخان والتمارين والهواء البارد والإجهاد.

2- الحساسية

تصيب حبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة بالحساسية. ويضاف إليها بعض الأطعمة أو ملامسة بعض الأسطح أو الخامات.

3- التوتر

يتنفس بعض الأشخاص بصعوبة عند الشعور بالخوف أو القلق. ويمكن أن تكون خطيرة إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الرئة. كما أن الإجهاد المفاجئ أو التعرض لحادث سيارة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنوبة ضيق تنفس إذا كان الشخص يعاني من الربو.

4- أول أكسيد الكربون

وهو غاز عديم اللون والرائحة، ينتج من الأفران والمواقد أو سخانات المياه والمجففات وعادم السيارات. وإذا لم يتم تصريف غاز أول أكسيد الكربون بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يتراكم في الهواء، ويؤدي إلى عدم قدرة خلايا الدم الحمراء على توصيل الأكسجين إلى أعضاء الجسم. وتشمل تداعيات استنشاق الغاز ضيقا في التنفس والدوار والوهن والغثيان وصولا إلى فقد الوعي وفي الحالات الأسوأ يؤدي إلى الوفاة.

5- نزلات البرد

تحدث الإصابة بنزلات البرد بفعل فيروس يسبب الرشح والعطس وأحيانًا الحمى. ويصاحب بعض نزلات البرد تهيج للرئتين ومجرى الهواء، مما يسبب السعال الذي ينتج عنه صعوبة التنفس.

6- الانسداد الرئوي

يحدث الانسداد أو التجلط غالباً في الساق، ثم يتفتت وتنتقل أجزاء منه إلى الرئة، فتحد من تدفق الدم. ويمكن أن يجعل من التنفس عملية صعبة أو مؤلمة. ومن الأعراض الأخرى للانسداد الرئوي الإصابة بإغماءات وسعال مصحوب بالدم. ويشعر المريض بتورم وارتفاع درجات الحرارة وألم عند بداية الجلطة. وينصح الخبراء بالتوجه إلى المستشفى فور الشعور بأي أعراض مماثلة.

7- توقف التنفس أثناء النوم

يصاب البعض بتوقف التنفس أثناء النوم بشكل متكرر، وربما لا يدركون حدوث ذلك إنما يشعرون بالتعب وحالة مزاجية سيئة في اليوم التالي. ويمكن لهذه الحالة أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتزداد حالات توقف التنفس أثناء النوم بين أصحاب الأوزان الثقيلة، ويساعد إنقاص الوزن على وضع نهاية لهذه الحالة، ولكن لا تعد السمنة السبب الوحيد.

8- الالتهاب الرئوي

تمتلئ الحويصلات الهوائية داخل الرئتين بالسوائل نتيجة عدوى فيروس أو بكتيريا أو فطر. وفي هذه الحالة يصاب المريض بقشعريرة وحمى، ويصاحب سعال المريض خروج مخاط سميك وملون، بالإضافة إلى #ضيق_التنفس. يتم العلاج بمضادات حيوية إذا كان #الالتهاب_الرئوي ناتجاً عن بكتيريا. وهناك أنواع أخرى للالتهاب الرئوي يمكن الشفاء منها بالتزام الراحة وتناول السوائل والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

9- التهاب القصبة الهوائية المزمن

يُطلق عليه "التهاب القصبات المزمن" أو انتفاخ الرئة، ويصيب المدخنين في معظم الأحيان. ومن أعراضه تمدد الأكياس الهوائية في الرئتين، مما يؤدي إلى صعوبة أكثر في التنفس. كما يعاني المريض من سعال، وأحيانًا يكون مصحوبا بأزيز لا يختفي. ويمكن للطبيب أن يساعد في علاج هذه الحالة الخطيرة شريطة أن يتم الإقلاع عن التدخين بشكل فوري.

10- فشل القلب

لا يعني هذا المسمى أن القلب يفشل تماما عن أداء وظائفه ولكن يعجز القلب جزئيا عن ضخ الدم بالقوة المطلوبة. ويكون من توابع ضعف ضخ الدم إلى عدم توصيل الأكسجين إلى كل أجزاء الجسم، ومن ثم يعود الدم إلى الرئتين، مما يصيب بضيق في التنفس. وينصح الخبراء باستشارة طبيب إذا تم الشعور بالتعب أكثر من المعتاد عند صعود الدرج أو السير في طريق طويل أو بسبب حمل أكياس مواد البقالة.

11- فقر الدم

عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من كريات الدم الحمراء السليمة، لا يمكن الحصول على كمية كافية من الأكسجين من أجل الخلايا والأنسجة. ويصاحب هذه الحالة شعور بالوهن والتعب المستمر، وأحيانا ضيق في التنفس. ويمكن أن تتفاقم الحالة وتظهر أعراض الإصابة بالدوار والشحوب مع الإحساس ببرودة اليدين والقدمين، وسرعة ضربات القلب.

12- الرئة المنهارة

يطلق عليها الأطباء مسمى "استرواح الصدر"، وتحدث بسبب تجمع الهواء إلى الفراغ بين الرئتين وجدار الصدر. وتتسبب في ألم في الصدر وضيق في التنفس. ويتم علاجها بوضع إبرة أو أنبوب صغير في المنطقة لسحب الهواء، وتستدعي بعض الحالات إجراء عملية جراحية. وفي بعض الحالات يكون الأمر بسيطا ويحدث التحسن من تلقاء نفسه.

13- بكاء الأطفال

يمكن أن يتوقف تنفس الأطفال للحظات في سن تتراوح بين 6 أشهر و6 سنوات يمكن عندما يجهشون بالبكاء أو يفزعون من نومهم. وربما يتحول لون الطفل إلى الأزرق، ويفقد الوعي لمدة دقيقة. ولا تدعو الحالة للقلق، وقد تحدث مرارًا وتكرارًا.

14- انكسار القلب

تسمى متلازمة القلب المنكسر وهي حالة حقيقية وليست معنوية فحسب. وهو أمر حقيقي. تحدث بسبب عاطفة حزينة مفاجئة وحادةـ نتيجة لفشل علاقة عاطفية، على سبيل المثال، وتؤثر على أداء القلب، مما يتسبب في ألم حاد في الصدر مصحوب بصعوبة في التنفس. وتختلف عن النوبة القلبية في عواقبها ويتحسن معظم من يصابون بها في غضون بضعة أيام أو أسابيع.