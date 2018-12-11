الناجيات من سرطان الثدي قد يعانين من مشكلات نفسية لفترة طويلة

تشير مراجعة بحثية جديدة إلى أن الناجيات من سرطان الثدي قد تزيد لديهن احتمالات القلق والاكتئاب، واضطرابات النوم ومشكلات أخرى متعلقة بالصحة النفسية. وفحص فريق البحث بيانات ،60 دراسة نشرت من قبل شملت نساء شفين من سرطان الثدي وركزت على المشكلات النفسية والصعوبات التي واجهت الوظائف الإدراكية والجنسية بعد عام أو أكثر من العلاج.

وقالت هيلينا كارييرا كبيرة باحثي الدراسة في كلية لندن للصحة العامة وطب المناطق الحارة: "هناك حاجة إلى المزيد من الوعي، بأن القلق والاكتئاب واضطرابات الوظائف الإدراكية والجنسية أمور شائعة بعد سرطان الثدي، وبأن العلاج متاح... الرصد المبكر وعلاج أي مشكلات نفسية قد تظهر، سيساعد النساء على الأرجح على التأقلم مع تخطي لمرض وتبعاته".

وإضافة إلى دراسات سابقة بحثت في الأمر تلقي المراجعة البحثية الحالية، التي نشرت في دورية معهد السرطان الوطني، نظرة أقرب على احتمالات ظهور العديد من مشكلات الصحة النفسية، بعد مرور النساء بتجربة العلاج من سرطان الثدي.