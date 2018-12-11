أهم الأسباب وراء الآلام الرقبة وكيفية التعامل معاها

لا يعمل عنقك فقط على عبء حمل رأسك – الذي يزن ما بين 10 و 12 رطلًا فقط , بل يتحمل مسؤولية تحريكه باستمرار، إلى أعلى وأسفل، يمين، يسار، ,و لا تحتوي رقبتك على قدر كبير من المساحة مثل بقية العمود الفقري، لذلك، ليس غريبًا أن تكون عرضة إلى الأوجاع والآلام .

وتختفي معظم آلام الرقبة من تلقاء نفسها لحسن الحظ، مع بعض التعديلات السهلة على كيفية الجلوس أو الحركة ,وهناك حالات أخرى قد تتطلب علاجات الألم بدون وصفة طبية، والعلاج الطبيعي، أو علاجات أكثر كثافة , بالطبع، إذا استمر الألم المؤلم، فمن الضروري فحصه.

يقول ريتشارد سي. نفتاليس، طبيب الأعصاب في المركز الطبي في جامعة بايلور في دالاس “إذا كنت تعاني من آلام الرقبة المستمرة أو المتصاعدة، فعليك أن ترى طبيب الرعاية الأولية". ,وينطبق نفس الشئ إذا كان الألم يشع في ذراعيك أو ساقيك أو إذا لاحظت ضعفًا أو تنميلًا أو وخزًا يشع في ذراعيك أو ساقيك".

فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا التي قد تسبب لك الألم في رقبتك وكيفية التعامل معها (على أمل ألا يكون هناك الكثير من المتاعب).

داء القرص التنكسي

ويسمى أيضًا داء الفقار، ويعتبر مرض القرص التنكسسي أحد مخاطر التقدّم في السن , تحتوي الأقراص الموجودة في عمودك الفقري على مركز ناعم يشبه الهلام، وتجلس بين عظام الرقبة لتكون بمثابة ممتصات للصدمات ,مع تقدم العمر، يمكن أن يتدهور مركز القرص، مما يؤثر على بنية بقية العمود الفقري , قد تشمل الأعراض ليس فقط آلام الرقبة ولكن أيضًا تصلب العنق والصداع وتشنجات العضلات , كثير من الناس، على الرغم من ذلك، ليس لديهم أي أعراض على الإطلاق , بالإضافة إلى العمر (وهو أكثر شيوعًا بعد سن 40)، فإن أسباب الإصابة بمرض القرص التنكسسي تشمل الصدمة، والإصابة، وتاريخ العائلة، والتدخين، والاكتئاب، والقلق، وحركات الرقبة المتكررة.

يوصي العديد من الخبراء بالعلاج الطبيعي بالإضافة إلى مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل عقار الاسيتامينوفين أو الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين والنابروكسين , يمكن أن يساعد التدليك والحرارة أو العلاج بالثلج، وبالنسبة للحالات الأكثر شدة، قد تكون هناك حاجة إلى استخدام أطواق عنق الرحم، أو حقن الستيرويد، أو حتى الجراحة.

إجهاد الرقبة

يعد هذا النوع من آلام الرقبة بسبب العضلات والعظام، يقول الدكتور نفتاليس “أنت تفرط في استخدام العضلات (من خلال) وضع رأسك في وضع معين لفترة من الوقت”، مثل التحديق على الكمبيوتر طوال اليوم , كما يمكن أن تجهد الرقبة من حمل حقيبة ثقيلة، أو تحريك الهاتف بين كتفك وأذنك، أو حمل طفل".

تقول كارين ليزي، المتحدثة باسم الرابطة الأمريكية للعلاج الفيزيائي “ليس الوضع نفسه هو السبب بل الوقت الذي يقضيه الشخص في هذا الوضع” , “إن الجلوس على خط مستقيم، والذي يعتقد البعض أنه وضع جيد، لا يعني أنك لن تعاني من آلام الرقبة” ,النوم الخاطئ يمكن أن يسبب آلامًا في الرقبة، ولكن من المأمول ألا يكون ذلك في السرير العادي , وتشير شارلا فيشر، المتحدثة باسم الأكاديمية الأميركية لجراحي العظام “النوم مشكلة إذا كنت على أريكة أو كرسي أو طائرة أو سيارة” ,وتوصي بتجنب إجهاد الرقبة عن طريق التحرك بشكل متكرر حتى لا تكون في موضع واحد طويلًا.

إصابة مباشرة في العنق

قد تعاني أيضًا من آلام الرقبة من إصابة رقبتك مباشرةً , الاصابة في الرقبة، وغالبا ما يكون سببها حادث سيارة أو حادث رياضي , يقول ليزي “يمكن أن يتسبب أي نوع من إصابات الجرح في إجهاد أو ألم في الرقبة” , “إذا كنت تتحرك بسرعة عالية ، يمكنك إصابة عنقك ,ساعد على حماية نفسك من خلال ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة أو ركوب السيارة، واستخدام المعدات الرياضية الواقية دائمًا".

القرص الغضروفي

إذا كان الهلام الداخلي لأقراص العمود الفقري الممتصة للصدمات قد انتفخ أو تمزق، فإنه يطلق عليه قرصًا انفتاقيًا وهذا يمكن أن يهيج الأعصاب القريبة ويسبب ألمًا في العنق، كما يشرح الدكتور فيشر، وهو أيضًا جراح العمود الفقري في مستشفى جامعة نيويورك لانغتون للعظام في نيو مدينة يورك ,أنه يمكن أن تكون الأقراص المنفتقة نتيجة لشيخوخة أو إصابة , على الرغم من أن القرص المنفتق يمكن أن يسبب ألمًا في الرقبة، إلا أنه من المرجح أن يؤدي إلى ألم في الذراع، كما يضيف الدكتور فيشر.

تقول ليزي إنه في كلتا الحالتين، فإن أهم شيء يمكنك القيام به هو عدم الرعب، حيث نادرًا ما يكون قرص herniated مخيف كما يبدو , “أهم شيء يجب معرفته عن القرص المنفتق هو أنها يمكن أن تعالج”، كما تقول , وينصح بالحركة – المشي هي واحدة من أفضل الأنشطة – والاستمرار بتمارين الجزء العلوي من الجسم. إذا لم يتم حل الألم، فقد يقترح الطبيب العلاج الطبيعي أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو أدوية , من النادر أن تحتاج إلى جراحة للقرص المنفتق.

صداع الرأس

إن الصداع التوتر ليس سببًا في آلام الرقبة لأنهم ينتجون عن آلام الرقبة، على الرغم من أنه من الصعب معرفة أيهما يأتي أولاً, يقول الدكتور نفتاليس “يمكنك الشعور بعدم الراحة العضلي من الإصابة بالصداع لأن العضلات تتوتر” , يكون الصداع أحيانًا ناتج عن التوتر بسبب الإجهاد في العضلات تحت العنق الموجودة في قاعدة جمجمتك , يمكن أن تأتي الاجهادات العضلية الأولية من بيئة العمل الرديئة، إجهاد العين، صرير الأسنان، أو من صدمة أو إصابة".

ويضيف "تأكد من أن النصف العلوي من شاشة الكمبيوتر الخاص بك يتماشى مع عينيك وأنك لا تميل إلى الأمام أو التحديق طوال اليوم , لا يجب عليك التمدد للوصول إلى لوحة المفاتيح أو الماوس , واحرص على الاستيقاظ والتحرك على الأقل كل 45 دقيقة.

التهاب المفاصل الروماتويدي

يختلف التهاب المفاصل الروماتويدي عن هشاشة العظام و لا يرتبط بالعمر ولكن مع وجود خلل في الجهاز المناعي , يمكن أن يشمل التهاب المفاصل الروماتويدي الألم ليس فقط في عنقك ولكن في أي مفصل آخر أيضًا , عادة ما يكون الألم أسوأ في الصباح أو بعد أي أوقات أخرى تستريح فيها , إذا لم يتم علاجها، يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي تلفًا دائمًا في المفصل. ممارسة الرياضة مفيدة مع هذا النوع من التهاب المفاصل , هناك أيضًا أدوية جديدة مضادة للروماتيزم لتفادي تلف مفاصلك.

التهاب السحايا

إن تيبس العنق (أكثر من ألم الرقبة) هو أحد الأعراض الرئيسية لالتهاب السحايا، وهو التهاب قاتل للأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي , عادة ما تكون الإصابة بسبب فيروس، على الرغم من أن البكتيريا والفطريات يمكن أن تكون مسؤولة أيضًا. لحسن الحظ، التهاب السحايا نادر، وهناك أعراض أخرى تشير إلى الحالة، بما في ذلك الصداع الشديد والغثيان والحمى والارتباك والحساسية للضوء والنوبات المرضية , كما أن الأعراض الشديدة، وبالتأكيد أعراض مثل هذه التي تحدث بالترادف هي سبب للذهاب إلى غرفة الطوارئ أو على الأقل رؤية طبيب.