دراسة جديدة توضح أسباب تفاقم المشاجرات الزوجية في العصر الحديث

أثبتت دراسة بريطانية أن الأمور التي تؤدي إلى مشاجرات بين الرجل والمرأة، هو أمر ليس من مستحدثات هذا العصر، إنما هو حدث قائم منذ آلاف السنين، ولكن على ما يبدو قد يكون هذا الأمر صحيّاً في بعض الأوقات، وذلك لحدوث تواصل دائم بين الأزواج.

وقالت الدراسة التي أُجريت على 3000 شخص، إنّ المرأة تقضي نحو 8000 دقيقة سنويّاً في الشجار مع زوجها، ما يعني نحو ساعتيْن ونصف السّاعة أسبوعيّاً، و11 ساعة كلّ شهر.

وأضافت الدراسة، أنّ أكثر أسباب المشاحنات الزوجيّة تتعلّق بالأعمال المنزليّة ومشاكل تربية الأولاد، وكذلك لأسبابٍ ماديّة، وعلى الرجل أن يمتصّ غضب زوجته، وأن يلجأ إلى النقاش للوصول إلى حلول للمشاكل الزوجية.

وكشفت إحصائية بريطانية أن 1% من حالات الطلاق في العالم تحدث نتيجة عدم وضع أحد الزوجين لخاتم الزواج في إصبعه، والتخلي عنه بسبب وجود بعض الأسباب والحجج التي يفتعلها، وأن أكثر من 5 بالمائة من المشاجرات التي تحدث بين الأزواج تُفتعل نتيجة هذا السبب أيضًا.

ووجدت الإحصائية أن نسبة الرجال الذين يرفضون ارتداء الخاتم في فرنسا تصل إلى 50%، وتنخفض في بريطانيا إلى 29%، حيث أثبتت الدراسات، في الوطن العربي أن 20% من الأزواج المصريين يرفضون وضع خاتم الخطوبة في إصبعهم. في المقابل يرى 6% من الزوجات أنه لا ضرورة لوضع خاتم الزواج من الأساس.