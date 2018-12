شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون مركبا فى القهوة يحارب الشلل الرعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من علماء جامعة روتجرز الأمريكية فى اكتشاف مركب جديد فى القهوة قد يتعاون مع الكافيين لمحاربة داء باركنسون والعته، وهما مرضان غير قابلان للشفاء فى الوقت الحالى مصحوبان بانحلال الدماغ.

ووفقا للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، يشير هذا الاكتشاف، الذى نشر مؤخراً فى مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، إلى أن هذين المركبين يمكن أن يصبحا خيارًا علاجيًا لإبطاء تنكس الدماغ.

وقال المؤلف الرئيسى "مار موراديان"، مدير معهد روتجرز لطب الأعصاب وأستاذ علم الأعصاب "ويليام داو لوفت"، إن الأبحاث السابقة أظهرت أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش، وفى حين أن الكافيين كان يُنسب إليه تقليديًا أنه عامل حماية خاص بالقهوة، إلا أن حبوب البن تحتوى على أكثر من ألف مركب آخر غير معروف كثيرًا.

وركزت الدراسة الجديدة على مشتق الأحماض الدهنية للناقل العصبى السيروتونين، المسمى EHT (Eicosanoyl-5-hydroxytryptamide)، ووجد الباحثون أن هذا المركب يحمى أدمغة الفئران ضد تراكم البروتين غير الطبيعى المرتبط بمرض باركنسون والخرف.

وأشار الباحثون إلى أن الجمع بين مركبى “EHT” و"الكافيين" قد يكونا قادرين على إبطاء أو وقف تطور هذه الأمراض، حيث إن العلاجات الحالية تعالج فقط أعراض مرض باركنسون ولكن لا تحمى من تنكس الدماغ.