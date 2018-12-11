شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. أمراض الكلى تقتل الرجال أكثر من السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن مرض الكلى المزمن من المرجح أن يتطور إلى الفشل الكلوى والوفاة عند الرجال أكثر منه لدى النساء.

وقالت الدكتورة آنا ريكاردو الأستاذ المساعد فى جامعة "إلينوى" فى شيكاجو "وجدنا أن النساء أقل عرضة بنسبة 17% للإصابة بالفشل الكلوى، وأن مخاطر الوفاة كانت أقل بنسبة 31% لدى النساء مقارنة بالرجال".

ويعانى أكثر من 26 مليون شخص فى الولايات المتحدة من مرض مزمن فى الكلى، ما يؤدى إلى فقدان تدريجى فى وظائف الكلى، فى بعض المرضى، ويمكن أن يؤدى إلى الفشل الكلوى والحاجة لغسيل الكلى أو زرع الكلى.

وقد شملت الدراسة ما يقرب من 4 آلاف مريض مزمن بالكلى، وبعد المتابعة الوسيطة لمدة سبع سنوات، كان معدل الفشل الكلوى 3.8 لكل 100 شخص فى الرجال، و3.1 لكل 100 فى النساء.

وقالت آنا ريكاردو، فى نشرة إخبارية جامعية "لقد عرفنا لفترة طويلة، إن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن فى الكلى، لكن هناك أبحاث متضاربة حول نتائج أمراض الكلى المزمنة بحسب الجنس".

وأضافت "تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن علم الأحياء و العوامل النفسية والاجتماعية قد تكون الدافع وراء التباين المرتبط بالجنس الذى لوحظ فى المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة".. وأعربت عن أملها فى أن يعزز رفع الوعى بين المرضى ومقدمى خدمات الرعاية الطبية من ارتفاع مخاطر الفشل الكلوى والوفيات ذات الصلة بين الرجال.