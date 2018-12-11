شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب منع الحمل قد تمنع تدفق الدم إلى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية حديثة أن حبوب منع الحمل قد تزيد من خطر حدوث السكتات الدماغية التى تحدث عادة بسبب تجلط الدم، حيث تعمل الجلطة على إعاقة العمل الطبيعى للأوعية الدموية فى توصيل الدم إلى الدماغ.

ووفقا لمتخصصين فى مجال السكتة الدماغية فى جامعة "لويولا" بالولايات المتحدة، فإن موانع الحمل الفموية تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، لكن هذا الخطر ضئيل جدا بين النساء اللاتى لا يعانين من عوامل خطر السكتة الدماغية.

وقال الدكتور ساركيس موراليس فيدال طبيب الأعصاب فى جامعة "لوبولا" "إن حبوب منع الحمل المثالية هى التى تحتوى على أقل جرعة من الإستروجين والبروجستين، والتى ستكون فعالة فى منع الحمل مع التقليل من التأثيرات الضارة.. وفى النساء اللاتى يعانين من عوامل خطر السكتة الدماغية، يكون الخطر أعلى.. وفى معظم الحالات، لا يتم تشجيع استخدام وسائل منع الحمل الفموية".

وتشمل عوامل الخطر ضغط الدم المرتفع والصداع النصفى، خاصة الصداع النصفى المصحوب باضطرابات جسيمة تسمى "الهالة".