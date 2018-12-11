شكرا لقرائتكم "إيريك ويهينماير" مغامر كفيف تسلق قمة إفرست عام 2001 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إيريك ويهينماير هو رياضي أمريكي ومغامر و مؤلف وناشط ومتحدث تحفيزي وأول شخص أعمى يصل إلى قمة إفرست، في 25 مايو 2001. وأيضا تم تكريمه بقصة وغلاف في مجلة تايم الشهيرة كما أنه أكمل القمم السبعة في سبتمبر 2002 حيث انضم إلى 150 من متسلقي الجبال ولكنه كان المتسلق الوحيد الكفيف بينهم. في عام 2005 أسس إيريك منظمة و حملة "العيش بلا عوائق" وهي منظمة غير ربحية التي تساعد أشخاص من خلفيات متنوعة ومن جميع أنحاء العالم لتخطي التحديات وتحقيق أهدافهم.

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