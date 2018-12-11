الهند تستعدّ لواحدة مِن أفخم حفلات الزفاف بتكلفة 100 مليون دولار

تستعدّ الهند لواحدة من أفخم حفلات الزفاف في العالم على الإطلاق، وهو مشهد يمكن أن نضيفه إلى حفلات الزفاف الخيالية في فيلم "Crazy Rich Asians" الشهير.

ووفقا إلى وكالة "بلومبيرغ" في 12 كانون الأول / ديسمبر، من المقرر أن يمنح أغنى رجل في الهند وآسيا، أحد أقطاب الأعمال في النفط والاتصالات، موكيش أمباني، ابنته إيشا، لابن الملياردير أجاي بيرامال، "أناند".

وتقدّر تكلفة حفلة الزفاف الباهظة بنحو 100 مليون دولار، وفقا إلى مصادر قريبة من رجال الأعمال، وبالمقارنة تقترب تكلفة حفلة الزفاف المنتظر، بحفلة زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا قبل 37 عاما الذي تكلف 110 ملايين دولار بحسابات اليوم، وتمت دعوة عدد كبير من المشاهير لمراسم ما قبل الزفاف في مدينة أودايبور الواقعة في وسط الهند، وكان من بين المشاهير العالميين المغنية بيونسي وسياسيون مثل هيلاري كلينتون وأباطرة الأعمال بما في ذلك هنري كرافيس، وفقا إلى مصادر "بلومبيرغ".

وأضافت المصادر أن قائمة الضيوف طويلة لدرجة أن فندقَي موكيش أمباني وبيرامال حجزا ما لا يقل عن خمسة فنادق خمسة نجوم قريبة.

ووفقًا إلى تقارير وسائل الإعلام المحلية فإن أكثر من 100 رحلة طيران مستأجرة ستنقل الضيوف من وإلى مطار ماهارانا براتاب في أودايبور.

وامتنانا لمدينة أودايبور تبرّع "أمباني" بما يكفي من الغذاء لإطعام 5.100 شخص ثلاث وجبات يوميا لمدة أربعة أيام، وأقام بازار لعرض 108 لوحات هندية تقليدية وفخار وأعمال يدوية لحرفيين محليين، وفقا إلى بيان صدر من ممثل العائلة.

يُقام الاحتفال الرئيسي في منزل البطريرك، قصر أنتاليا المؤلّف من 27 طابقًا في مومباي، وتقام فعاليات ما بعد الزفاف في المدينة.